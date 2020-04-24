Суд смягчил меру пресечения Татьяне Чорновол: детали

Суд рассмотрел жалобу адвоката Татьяны Чорновол в отношении ее меры пресечения. По результатам рассмотрения меру пресечения изменили с круглосуточного на ночной домашний арест.

Жалобу стороны защиты 24 апреля рассмотрел Апелляционный суд города Киева.

Ранее Суд избрал меру пресечения Татьяне Чорновол: детали

Фактически, он полностью поддержал апелляцию адвокатов Татьяны Чорновол. Таким образом суд отменил решение Печерского райсуда Киева, которым был установлен круглосуточный домашний арест.

Круглосуточный домашний арест был принят Печерским райсудом еще 16 апреля. Теперь экс-нардеп будет находиться под ночным домашним арестом в течение двух месяцев.

Суд по делу Татьяны Чорновол: смотрите видео

Что известно о деле Татьяны Чорновол? По данным ГБР, 18 февраля 2014 года на то время журналистка и активистка Татьяна Чорновол якобы руководила действиями группы людей и непосредственно участвовала в поджоге офиса Партии регионов. Тогда в результате пожара погиб работник 1948 года рождения, который находился в здании.



Глава МВД Арсен Аваков раскритиковал производство против Чорновол и назвал это дело местью от "адвоката Януковича" Бабикова. Сама Чорновол считает, что это политическое преследование "за Майдан".