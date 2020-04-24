Суд пом'якшив запобіжний захід Тетяні Чорновол: деталі

Суд розглянув скаргу адвоката Тетяни Чорновол щодо її запобіжного заходу. За результатами розгляду запобіжний захід змінили з цілодобового на нічний домашній арешт.

Скаргу сторони захисту 24 квітня розглянув Апеляційний суд міста Києва.

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Фактично, він повністю підтримав апеляцію адвокатів Тетяни Чорновол. Таким чином суд скасував рішення Печерського райсуду Києва, яким був встановлений цілодобовий домашній арешт.

Цілодобовий домашній арешт був схвалений у Печерському райсуді був схвалений ще 16 квітня. Відтпере екнардепка перебуватиме під нічним домашнім арештом протягом двох місяців.

Суд у справі Тетяни Чорновол: дивіться відео

Що відомо про справу Тетяни Чорновол?За даними ДБР, 18 лютого 2014 року на той час журналістка та активістка Тетяна Чорновол начебто керувала діями групи людей та безпосередньо брала участь у підпалі офісу Партії регіонів. Тоді унаслідок пожежі загинув працівник 1948 року народження, який перебував у будівлі.



Глава МВС Арсен Аваков розкритикував провадження проти Чорновол і назвав цю справу помстою від "адвоката Януковича" Бабікова. Сама Чорновол вважає, що це політичне переслідування "за Майдан".