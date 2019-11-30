Судді погодили шокуючі компенсації моральної шкоди Портнову і скандальному ДАІшнику

Адвокатка родин героїв Небесної Сотні Євгенія Закревська оголосила голодування через загрозу розвалу справ Майдану. Тим часом житомирський суд наказав виплатити 300 тисяч компенсації моральної шкоди ДАІшнику, за те, що його судили за переслідування автомайданівців. Раніше Печерський суд зобов’язав виплатити Портнову майж 7 мільйонів гривень за те, що його називали підозрюваним у справі Майдану.

Підроблені справи проти майданівців

29 грудня 2013 року відбулась одна з наймасштабніших акцій протестів часів Революції Гідності – поїздка до Межигір’я Віктора Януковича. У ній взяло участь до двох тисяч автомобілів. Владу це так налякало, що одразу ж було розроблено план переслідування та залякування учасників акції. Цей план також вражав своїм масштабом та нахабністю.

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У Януковича цілком логічно вважали, що найкраще придушити рух Автомайдану, позбавивши водіїв можливості сідати за кермо. Для цього вирішили просто звинуватити усіх учасників акції, що вони не виконали вимогу інспекторів ДАІ про зупинку автомобіля. І на цій підставі позбавити усіх права керування авто на 3-6 місяців.

Для реалізації плану спершу ретельно задокументували автомобілі, які засвітились на поїздці до Межигір’я чи в будь-яких інших акціях. Потім ці списки розподілили по райвідділах ДАІ, на підставі яких інспектори складали липові рапорти, що вони ніби зупиняли ці автомобілі. При цьому більшість ДАІшників взагалі не були там, де вони начебто зупиняли авто. Усі 100 % рапортів були сфальшовані.

Потім ці рапорти розіслали по усій Україні за місцем реєстрації авто. Місцевим керівникам ДАІ дали чітку вказівку – на усіх складати протокол, попри відсутність доказів порушень та очевидну фальсифікацію. Керівники ж "нагнули" своїх підлеглих, які побігли виконувати наказ. Складені протоколи надсилали до судів, які попередньо отримали вказівку з Адміністрації Януковича оперативно позбавляти усіх прав керування.

Є інформація, що цим займався заступник Андрія Портнова, який напряму дзвонив головам судів. Ці теж виконали вказівку – засуджували абсолютно невинних людей, попри відсутність будь-яких доказів їх вини та явну підробку рапортів ДАІ.

Масштаб дійсно вражає:

• Було складено понад 600 липових рапортів та протоколів.

• На їх підставі суди позбавили прав керування на 3-6 місяців понад 200 водіїв, ще сотню оштрафували.

• До цього було долучено майже 500 ДАІшників, все їх керівництво, десятки працівників прокуратури і понад 130 суддів.

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Які судді розглядали справу щодо ДАІшника Тищенка

Після перемоги Революції Гідності прокуратура почала розслідувати ці факти. У ході слідства підтвердилась і фальсифікація рапортів, і вказівки керівництва, і тиск на суддів. По усіх регіонах почались судові процеси щодо даішників, їх керівників та суддів.

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От і у Житомирі до суду передали справу щодо ДАІшника Віктора Тищенка, який по стандартній схемі склав липовий протокол на Сергія Прохора, чиє авто теж засвітилось у поїздці до Межигір'я. Сергій – активний учасник Майдану, і його авто дійсно було у Межигір’ї. Тільки от за кермом була інша людина. Сам він у той день був на роботі у Новограді-Волинському, і це підтвердило аж чотири свідки.



Віктор Тищенко

А ще у ДАІшника був фотодоказ з системи Рубіж, що авто Прохора було на акції. Так от за даними Рубежу авто з’явилось біля Межигір’я більше ніж через годину після того, як його начебто там зупиняли. Тобто Тищенко чітко усвідомлював, що рапорт не відповідає дійсності, і жодних доказів, що за кермом був Прохор немає – але таки склав протокол.

Проте житомирський суд повністю став на бік ДАІшника і виправдав його. Мовляв, усіх цих доказів не достатньо для висновку, що ДАІшник умисно сфальшував протокол. Правда, апеляція двічі скасовувала такі вироки і вказувала, що суд просто проігнорував ці докази. Але з третього разу виправдувальний вирок таки вистояв у апеляції та остаточно підтверджений новим Верховним Судом.

І тут варто звернути увагу на дуже яскравих суддів, які розглядали цю справу.

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► Сахіджамал Баренко

Перший виправдувальний вирок винесла суддя Баренко, яку ще у 2010 році спіймали на хабарі у розмірі 2,5 тисяч доларів за винесення потрібного рішення. Суд над Баренко тривав 6 років. І от, нарешті, у квітні 2016 року, Погребищенський суд Вінницької області засудив її до 5 років тюрми. Тобто коли справа даішника надійшла до Баренко, щодо неї вже був вирок про її засудження за хабар. Проте оскільки вона подала апеляцію, то не лише не сіла у тюрму, але й судила нашого героя.



Сахіджамал Баренко

Ось такі реалії українського правосуддя – засуджена за хабарництво суддя судить інших. А у липні 2018 року Апеляційний суд Вінницької області скасував вирок та повернув справу на дорозслідування. Звертаю увагу, не виправдав суддю, не спростував факт отримання коштів, а через процесуальні порушення СБУ повернув справу прокуратурі. Що зі справою далі – невідомо.

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► Василь Огурецький

У Верховному Суді справу ДАІшника розглядали не менш цікаві судді. Головуючим був Василь Огурецький. Коли він був суддею апеляційного суду Донецької області, то розглядав резонансну справу мажора, який насмерть збив двох людей на зупинці громадського транспорту. Перша інстанція засудила його до семими років тюрми. Однак апеляція за участі Огурецького зменшила покарання до двох років. Два роки за 2 життя!

А на конкурсі до Верховного Суду він на пряме питання заявив, що взагалі не розглядав цю справу. Вища рада правосуддя не побачила жодних проблем, що кандидат брехав на конкурсі та внесла подання про призначення Огурецького Верховним суддею.



Василь Огурецький

► Микола Лагнюк

Інший суддя з колегії Верховного Суду – Микола Лагнюк. Він проживає у селі Вороньків за 60 кілометрів від Києва у розкішному маєтку. Але авто у нього немає.

На конкурсі він переконував комісію, що щодня їздить на роботу до Києва на маршрутці. Ви в це вірите? А от Вища рада правосуддя повірила.



Микола Лагнюк



Розкішний маєток Лагнюка

Компенсація виправданому ДАІшнику

Зрозуміло, що очікувати від таких суддів справедливого рішення було марно. Проте і це ще не все. Справжній сюр розпочався потім. Окрилений підтримкою у суді, виправданий ДАІішник почав вимагати компенсації моральної шкоди. Мовляв, він погано спав, втратив апетит та сенс життя, а головне відчував повну несправедливість щодо його незаконного переслідування.

І от за два тижні до шостої річниці Революції Гідності Богунський суду Житомира вирішив стягнути з державного бюджету на користь цього даішника 300 тисяч компенсації. Ще раз – 300 тисяч за рахунок платників податків даішнику, який складав липові протоколи на автомайданівців. Вам це вкладається у голову? Мені – ні.

Компенсація Портнову

Але якщо вам це здається театром абсурду, то це ще далеко не кульмінація. Буквально місяць тому Київський апеляційний суд залишив у силі рішення Печерського суду про компенсацію Андрію Портнову майже 7 мільйонів гривень.

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Так, так саме тому Андрію Портнову, найближчому соратнику Януковича, який керував судами за його президенства. І який зберіг цей вплив і зараз. А компенсація за те, що Генпрокуратура називала Портнова підозрюваним у справах Майдану і на підставі цієї інформації у Канаді його включили до санкційного списку.



Андрій Портнов

Я навіть не буду ставити питання про справедливість цих рішень.

Просто для порівняння наведу приклади, коли суди присуджували компенсації моральної шкоди:

Так, львівський суд постановив сплатити 300 тисяч гривень моральної шкоди матері, яка через недбалість лікарів втратила новонароджену дитину. Зовсім трошки більшу компенсацію отримали батьки збитої насмерть на переході дев'ятирічної дівчинки. А мажор, якого судив згадуваний верховний суддя Огурецький, заплатив родичам загиблих лише по 100 000.

Тепер порівняйте ці страждання зі стражданнями Портнова та ДАІшника, яким буде виплачено 300 тисяч та 7 мільйонів бюджетних коштів. На моє переконання, це все є наслідком того, що недоброчесні судді залишились на своїх посадах. Ба більше, стали суддями Верховного Суду.

До теми: Санкції проти Портнова: Генпрокуратура веде переговори з Канадою

У часи Майдану таких використовували для переслідування учасників протестів. А тепер вони засунули руку у кишеню кожному з нас і змушують платити захмарні компенсації очевидним негідникам за наш з вами рахунок.

Вас це влаштовує ? Мене ні.