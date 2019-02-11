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      Свадебный церемониймейстер: где и за сколько можно освоить профессию

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      Интересная профессия для романтиков
      Интересная профессия для романтиков / 24 канал

      Профессия "свадебный церемониймейстер" не только интересная, но и очень романтичная. Ежедневно этот человек выдает "билет" молодоженам в счастливую совместную жизнь. Этот момент большинство запоминает на всю жизнь.

      Кто и за сколько может овладеть этим романтическим специальности – узнавала журналистка 24 канала.

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      Впервые в стране

      Ежедневно влюбленные пары женятся. Одним из важнейших моментов для супругов является свадебная церемония. Сейчас, к сожалению, ни в системе высшего образования Украины, ни в Классификаторе профессий нет такой специализации или профессии как свадебный церемониймейстер.

      Не найдётся эта специальность и в "Перечене отраслей знаний и специальностей" по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования. Итак, сейчас свадебный церемониймейстер – это скорее призвание души, чем вид профессиональной деятельности. Но такое положение вещей никоим образом не нивелирует значение таких специалистов и важность их деятельности в современном обществе.

      В прошлом году были запущены первые государственные курсы "Свадебный церемониймейстер" по подготовке специалистов по организации и проведению свадебных церемоний.

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      Идея о запуске учебного курса по подготовке свадебных церемониймейстеров существовала давно. Правда, возникал вопрос – где специалисты, которые прошли такой курс, смогут практически применить свои знания? Ответом на этот вопрос стал запуск сервиса "Брак за сутки". Этот пилотный проект фактически дал возможность привлекать аккредитованных субъектов хозяйствования в процесс государственной регистрации брака, всегда было монопольной сферой деятельности отделов ГРАГС,
      – рассказывает 24 канала директор госпредприятия "сетами" Виктор Вишнёв.

      Продолжительность обучения

      Сейчас эту профессию может получить любой. Если человек желает и готов посвятить свою жизнь помощи влюбленным в организации самых счастливых моментов их жизни – он​​должна идти на курсы и учиться.

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      Обучение длится месяц и состоит из восьми семинаров, продолжительностью 3 часа. В целом это 32 учебных часа.

      Каким дисциплинам будут обучать

      Программа учебного курса охватывает такие дисциплины, как: ораторское мастерство, психология, режиссура, менеджмент. Качественная организация свадебной церемонии будет требовать от церемониймейстера знаний во всех этих областях.

      "Курс обучения состоит из множества практических задач, поскольку без отработки практических навыков, стрессовых ситуаций, которые иногда случаются во время организации торжественных церемоний, профессионала нельзя подготовить. К разработке и внедрению этого учебного курса мы привлекали признанных специалистов-практиков в этой области", – добавляет Виктор Вишнёв.

      Стоимость и обязанности церемониймейстера

      Обучение стоит 10 тысяч гривен. Конкурсного отбора нет: любой желающий может записаться и посетить курс. Правда, не каждый кто записался и посетил все семинары, гарантированно получит сертификат об успешном завершении курса.

      Обязанности церемониймейстера не ограничиваются только профессиональным ведением самой церемонии. В его ответственности входит почти все, что касается организации церемонии: свет, музыкальное сопровождение, сценарий, а иногда и настроение самих молодоженов.

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      Сейчас уже завершен первый учебный курс "Свадебный церемониймейстер" по итогам которого выпущено 13 специалистов.

      Большинство выпускников первого учебного курса из Киева, но есть участники и из Винницы, Житомира, Одессы.

      Набор на второй курс стартует в феврале-марте, поэтому все желающие получить эту красивую и полезную профессию смогут приобщиться к обучению.

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      Автор: Ирина Полищук
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Статьи Психология
      Источник: 24 канал
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