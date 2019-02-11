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      Весільний церемоніймейстер: де і за скільки можна опанувати професію

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      Цікава професія для романтиків
      Цікава професія для романтиків / 24 канал

      Професія "весільний церемоніймейстер" не лише цікава, а й вельми романтична. Щодень ця людина видає "квиток" молодому подружжю у щасливе спільне життя. Цей момент більшість запам'ятовує на все життя.

      Хто і за скільки може оволодіти цим романтичним фахом – дізнавалась журналістка 24 каналу.

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      Вперше в державі

      Щодня закохані пари одружуються. Одним із найважливіших моментів для подружжя є весільна церемонія. Наразі, на жаль, ані в системі вищої освіти України, ані в Класифікаторі професій немає такої спеціалізації чи професії як весільний церемоніймейстер.

      Не знайдеться ця спеціальність й у "Переліку галузей знань та спеціальностей" за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. Отже, зараз весільний церемоніймейстер – це радше покликання душі, ніж вид професійної діяльності. Але такий стан речей жодним чином не нівелює значення таких спеціалістів та важливість їхньої діяльності у сучасному суспільстві.

      Минулоріч було запущено перші державні курси "Весільний церемоніймейстер" з підготовки спеціалістів з організації та проведення весільних церемоній.

      весілля, професія
      Поки що серед бажаючих одружувати молодят лише дівчата

      Ідея щодо запуску навчального курсу з підготовки весільних церемоніймейстерів існувала давно. Щоправда, поставало питання – де спеціалісти, які пройшли такий курс, зможуть практично застосувати свої знання? Відповіддю на це питання став запуск сервісу "Шлюб за добу". Цей пілотний проект фактично дав можливість залучати акредитованих суб’єктів господарювання до процесу державної реєстрації шлюбу, що завжди було монопольною сферою діяльності відділів ДРАЦС,
      – розповідає 24 каналу директор держпідприємства "СЕТАМ" Віктор Вишньов.

      Тривалість навчання

      Наразі цей фах може здобути будь-хто. Якщо людина має бажання та готова присвятити своє життя допомозі закоханим в організації найщасливіших моментів їхнього життя – вона повинна йти на курси і навчатись.

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      Навчання триває місяць і складається з восьми семінарів, тривалістю три години. Загалом це 32 навчальні години.

      Яких дисциплін навчатимуть

      Програма навчального курсу охоплює такі дисципліни, як: ораторська майстерність, психологія, режисура, менеджмент. Якісна організація весільної церемонії буде вимагати від церемоніймейстера знань в усіх цих галузях.

      "Курс навчання складається з безлічі практичних завдань, оскільки без відпрацювання практичних навичок, стресових ситуацій, які інколи трапляються під час організації урочистих церемоній, професіонала не можна підготувати. До розробки та впровадження цього навчального курсу ми залучали визнаних фахівців-практиків в цій галузі", – додає Віктор Вишньов.

      Вартість та обов'язки церемоніймейстера

      Навчання коштує 10 тисяч гривень. Конкурсного відбору немає: будь-який охочий може записатися і відвідати курс. Щоправда, не кожен хто записався і відвідав усі семінари, гарантовано отримає сертифікат про успішне завершення курсу.

      Обов’язки церемоніймейстера не обмежуються лише професійним веденням самої церемонії. До його відповідальності входить майже все, що стосується організації церемонії: світло, музичний супровід, сценарій, а інколи і настрій самих молодят.

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      Наразі вже завершено перший навчальний курс "Весільний церемоніймейстер" за підсумками якого випущено 13 фахівців.

      Більшість випускників першого навчального курсу з Києва, але є учасники й з Вінниці, Житомира, Одеси.

      Набір на другий курс стартуватиме у лютому-березні, тож всі охочі здобути цю красиву й корисну професію зможуть долучитись до навчання.

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      Автор: Ірина Поліщук
      Теги: Новини політики Новини України Публікації Статті Психологія
      Джерело: 24 канал
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