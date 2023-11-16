Еще в 2015 году экс-алтарник Шимон обратился в католическую церковь. Он пожаловался, что подростком испытывал сексуальное насилие со стороны священника. В то же время, курия не поспешила рассмотреть заявку. В конце концов парень был вынужден обратиться к журналистам и правоохранителям.

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Впоследствии Шимон рассказал, что рос в семье, далекой от определения "счастлива". В отрочестве он начал общаться со священником. Когда тот начал совершать сексуальное насилие, Шимон пожаловался родителям. В ответ священник принес им 500 злотых.

Все умалчивали насилие над подростком

Шимон рассказал, что все продолжалось годами. Священник спаивал его алкоголем и насиловал. Когда Шимон рассказал об этом во время одной из исповедей, священник стал служить мессы в другом храме. Все умалчивали о происходящем, а Шимон продолжал страдать.

Что заявил священник

Священник признал, что насиловал Шимона. Он выдал абсурдное заявление, что якобы парень его провоцировал, в частности, своей одеждой. В случае сексуального насилия ВСЕГДА виноват насильник, а не жертва.

Теперь священнику грозит, возможно, строжайший приговор в истории служителю церкви, обвиненному в сексуальном насилии.