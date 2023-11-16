Ще у 2015 році ексвівтарник Шимон звернувся до католицької церкви. Він поскаржився, що підлітком зазнавав сексуального насилля з боку священника. Водночас тоді курія не поспішила розглянути заявку. Зрештою, хлопець був змушений звернутися до журналістів та правоохоронців.

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Згодом Шимон розповів, що зростав у родині, далекій від визначення "щаслива". У підлітковому віці він почав спілкуватися зі священником. Коли той почав скоювати сексуальне насилля, Шимон поскаржився батькам. У відповідь священник приніс їм 500 злотих.

Всі замовчували насилля над підлітком

Шимон розповів, що все тривало роками. Священник споював його алкоголем та ґвалтував. Коли Шимон розповів про це під час однієї зі сповідей, священник почав служити меси в іншому храмі. Всі замовчували, що відбувається, а Шимон продовжував страждати.

Що заявив священник

Священник визнав, що ґвалтував Шимона. Він видав абсурдну заяву, що начебто хлопець його провокував, зокрема, своїм одягом. У випадку сексуального насилля ЗАВЖДИ винен ґвалтівник, а не жертва.

Тепер священнику загрожує, можливо, найсуворіший вирок в історії служителю церкви, звинуваченому у сексуальному насиллі.