Десятки людей вышли на улицы, держа флаг в руках. Афганцы проводили мирную акцию, когда талибы начали стрелять. В сети появилось видео, на которых слышны звуки выстрелов.
Читайте также Требуют равноправия: в Афганистане женщины едва ли не впервые вышли на протест – видео акции
Есть жертвы
После этого демонстранты начали бежать. Однако, по предварительной информации, жертв избежать не удалось. СМИ сообщают об убитых и раненых, среди которых есть и журналисты. Пока неизвестно, сколько именно человек погибли.
Афганцы вышли в поддержку флага, смотрите видео:
Текущая ситуация в Афганистане: что известно
- В мае США начали выводить свои войска из Афганистана. Талибы удачно воспользовались этим и стали захватывать города.
- За несколько недель они вошли в ключевые провинции. Уже 15 августа 2021 года террористы взяли под контроль столицу Кабул.
- Боевики приказали иностранцам покинуть страну, поэтому продолжается эвакуация. Местные отчаянно пытались втиснуться в самолеты, поскольку покинуть страну можно только воздушным путем. В аэропорту Кабула образовался хаос. В результате 40 человек погибли.
- Люди испуганы. Дело в том, что ранее боевики прибегали к особо жестоким наказаниям. Например, совершали публичные казни или ампутировали части тела за кражу.
- Сами талибы говорят, что не собираются совершать самосуд над афганцами. Решение будет принимать шариатский суд. Террористы объявили всеобщую амнистию для всех чиновников и призывали их возвращаться к работе.