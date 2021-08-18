Десятки людей вийшли на вулиці, тримаючи прапор Афганістану в руках. Афганці проводили мирну акцію, коли таліби почали стріляти. У мережі оприлюднили відео, на яких чути звуки пострілів.
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Є жертви
Після цього демонстранти почали тікати. Однак, за попередньою інформацією, жертв уникнути не вдалось. ЗМІ повідомляють про вбитих та поранених, серед яких є і журналісти. Поки невідомо, скільки саме людей загинули.
Афганці вийшли на підтримку прапора, дивіться відео:
Поточна ситуація в Афганістані: що відомо
- У травні США почали виводити своїх військових з Афганістану. Таліби вдало скористались цим та стали захоплювати міста.
- За кілька тижнів вони увійшли до ключових провінцій. Вже 15 серпня 2021 року терористи взяли під контроль столицю Кабул.
- Бойовики наказали іноземцям покинути країну, тому триває евакуація. Місцеві відчайдушно намагались втиснутись у літаки, оскільки покинути країну можна лише авіашляхом. В аеропорту Кабула утворився хаос. У результаті 40 людей загинули.
- Люди перелякані. Річ у тім, що раніше бойовики вдавались до особливо жорстоких покарань. Наприклад, вчиняли публічні страти або ампутували частини тіла за крадіжку.
- Самі таліби кажуть, що не збираються вчиняти самосуд над афганцями. Рішення прийматиме шаріатський суд. Терористи оголосили загальну амністію для всіх урядовців та закликали їх повертатись до роботи.