Десятки людей вийшли на вулиці, тримаючи прапор Афганістану в руках. Афганці проводили мирну акцію, коли таліби почали стріляти. У мережі оприлюднили відео, на яких чути звуки пострілів.

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Є жертви

Після цього демонстранти почали тікати. Однак, за попередньою інформацією, жертв уникнути не вдалось. ЗМІ повідомляють про вбитих та поранених, серед яких є і журналісти. Поки невідомо, скільки саме людей загинули.

Афганці вийшли на підтримку прапора, дивіться відео:

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