В Восточном Техасе, в США, 3 января 2021 года мужчина застрелил пастора методистской церкви. Нападавшим оказался 21-летний злоумышленник, которого накануне разыскивала полиция.

Детали инцидента

Злоумышленника уже разыскивали правоохранители из-за стрельбы в Тайлере вечером 2 января. Об этом сообщил шериф округа Ларри Смит, пишет NBC DFW.

К теме Убийство в новогоднюю ночь: на Черкасщине мужчина избил до смерти односельчанина

Мужчина скрылся от полиции на автомобиле с фиктивными номерными знаками. Его авто разбилось во дворе вблизи церкви. Там и закончилась погоня. Полицейские еще около 2 часов осматривали территорию в поисках беглеца.

В воскресенье утром пастор церкви, его жена и еще два человека пошли в церковь. Когда пастор Марк Маквилльямс открыл дверь в ванную, то наткнулся на мужчину, который держал церковную банковскую сумку,

– рассказал шериф.

По его словам, пастор вытащил огнестрельное оружие и сказал злоумышленнику остановиться. Впрочем, тот не послушал и бросился на священнослужителя.

"Он обезоружил Маквилльямса и застрелил его собственным оружием", – пояснил Смит.

Из-за стрельбы ранения получил еще один человек. Сам нападавший скрылся с места происшествия на автомобиле пастора.

К счастью, на дороге злоумышленника задержали правоохранители. Они изъяли у него автомобиль и оружие. Кроме того, оказалось, что в результате стрельбы нападавший получил огнестрельное ранение руки.