Цілу ніч ховався у церкві: у Техасі чоловік вбив священника
У Східному Техасі, у США, 3 січня 2021 року чоловік застрелив пастора методистської церкви. Нападником виявився 21-річний зловмисник, якого напередодні розшукувала поліція.
Деталі інциденту
Зловмисника вже розшукували правоохоронці через стрілянину у Тайлері ввечері 2 січня. Про це повідомив шериф округу Ларрі Сміт, пише NBC DFW.
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Чоловік втік від поліції на автомобілі з фіктивними номерними знаками. Його авто розбилося у дворі поблизу церкви. Там і закінчилася гонитва. Поліцейські ще близько 2 години оглядали територію в пошуках втікача.
У неділю вранці пастор церкви, його дружина та ще двоє людей пішли до церкви. Коли пастор Марк Маквілльямс відчинив двері у ванну, то наштовхнувся на чоловіка, який тримав церковну банківську сумку,
– розповів шериф.
За його словами, пастор витягнув вогнепальну зброю та сказав зловмиснику зупинитися. Втім, той не послухав і кинувся на священнослужителя.
"Він обеззброїв Маквілльямса і застрелив його власною зброєю", – пояснив Сміт.
Через стрілянину поранення отримала ще одна людина. Сам нападник втік з місця події на автомобілі пастора.
На щастя, на дорозі зловмисника затримали правоохоронці. Вони вилучили у нього автомобіль та зброю. Крім того, виявилося, що внаслідок стрілянини нападник отримав вогнепальне поранення руки.
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