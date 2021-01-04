У Східному Техасі, у США, 3 січня 2021 року чоловік застрелив пастора методистської церкви. Нападником виявився 21-річний зловмисник, якого напередодні розшукувала поліція.

Деталі інциденту

Зловмисника вже розшукували правоохоронці через стрілянину у Тайлері ввечері 2 січня. Про це повідомив шериф округу Ларрі Сміт, пише NBC DFW.

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Чоловік втік від поліції на автомобілі з фіктивними номерними знаками. Його авто розбилося у дворі поблизу церкви. Там і закінчилася гонитва. Поліцейські ще близько 2 години оглядали територію в пошуках втікача.

У неділю вранці пастор церкви, його дружина та ще двоє людей пішли до церкви. Коли пастор Марк Маквілльямс відчинив двері у ванну, то наштовхнувся на чоловіка, який тримав церковну банківську сумку,

– розповів шериф.

За його словами, пастор витягнув вогнепальну зброю та сказав зловмиснику зупинитися. Втім, той не послухав і кинувся на священнослужителя.

"Він обеззброїв Маквілльямса і застрелив його власною зброєю", – пояснив Сміт.

Через стрілянину поранення отримала ще одна людина. Сам нападник втік з місця події на автомобілі пастора.

На щастя, на дорозі зловмисника затримали правоохоронці. Вони вилучили у нього автомобіль та зброю. Крім того, виявилося, що внаслідок стрілянини нападник отримав вогнепальне поранення руки.