Однако в событиях того дня есть много очевидных несоответствий. Об этом 24 Каналу рассказала российская оппозиционерка, политический аналитик Ольга Курносова, отметив, что российские власти могут не объявить истинное количество пострадавших в теракте. Правдивые данные могут быть не выгодны Кремлю.
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Чувствовали себя очень уверенно
У российских властей, по словам Курносовой, есть "развилка". С одной стороны количество жертв должно быть достаточным для того, чтобы напугать россиян, а с другой – если указать большое количество, то все спросят: "А где были спецслужбы и почему они так долго ехали?".
Она обратила внимание на то, что в тот же день, 22 марта, рядом с "Крокус Сити Холлом" задержали группу спортсменов, которые с кем-то подрались. Они были задержаны, а террористы проехали совершенно свободно. Это невозможно, если этот процесс не контролировали сами силовики
"Была очень хорошая профессиональная подготовка теракта, и вдруг нам показывают террористов, задержанных в Брянской области, которые дрожат. Террористы, которых видим на кадрах, чувствуют себя очень уверенно, когда стреляют по людям. Им всем удалось, после того, как они все взорвали и подожгли, убежать из "Крокус Сити Холла", – отметила российская оппозиционерка.
Нужно переключить внимание
В то же время этот теракт произошел в определенное время, когда было нужно организаторам. Накануне так называемых выборов президента России, в Белгородскую и Курскую области зашли легион "Свобода России", Российский добровольческий корпус и Сибирский батальон и до сих пор там находятся.
"Кремль испугался российских добровольцев. Поэтому этот теракт еще и информационная операция по переключению внимания с события в Белгородской и Курской областях на события в Москве. Также теракт может использовать российская власть для того, чтобы достичь определенных целей, – мобилизации или введения военного положения", – отметила Ольга Курносова.
Больше о теракте в Подмосковье
- В городе Красногорск, расположенном в Московской области, в концертном зале "Крокус Сити Холл" около 20:00 должен был состояться концерт группы "Пикник". Однако перед его началом в здание ворвались террористы с оружием и начали расстреливать посетителей концерта. В "Крокус Сити Холле" началась паника, люди пытались убежать от террористов, однако не всем удалось спастись.
- Затем нападавшие подожгли зал, и люди которые не успели выбежать на улицу, погибли во время пожара. По состоянию на 19:58 24 марта количество жертв возросло до 183 человек.
- В то же время силовики прибыли в "Крокус Сити Холл" почти спустя час после начала стрельбы, хотя отделение ОМОН расположено от концертного зала на расстоянии около получаса, если из него идти спокойным шагом. А главное управление региональной безопасности Московской области стоит фактически напротив "Крокуса".
- В то же время террористам, сразу после совершенного ими, удалось сбежать на машине и доехать до Брянской области, где их и задержали российские спецслужбы.
- Относительно передвижения автомобиля возникли разногласия. Сначала росСМИ сообщили, что его остановили в 16 километрах от Беларуси – в поселке Теплый Брянской области. Впоследствии по словам депутата Хинштейна, машина находилась в селе Хацунь Брянской области, которое расположено ближе границы с Украиной.
- В ФСБ заявили, что подозреваемые в нападении якобы собирались перейти границу с Украиной и "имели соответствующие контакты на украинской стороне".
- Позже ответственность за теракт взяла на себя ИГИЛ, а также опубликовала фото и видео с террористами.