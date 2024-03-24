Проте у подіях того дня є багато очевидних невідповідностей. Про це 24 Каналу розповіла російська опозиціонерка, політична аналітикиня Ольга Курносова, зазначивши, що російська влада може не оголосити справжню кількість постраждалих у теракті. Правдиві дані можуть бути не вигідні Кремлю.
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Почувалися дуже впевнено
У російської влади, за словами Курносової, є "розвилка". З одного боку кількість жертв має бути достатньою для того, щоб налякати росіян, а з іншого – якщо вказати велику кількість, то усі запитають: "А де були спецслужби і чому вони так довго їхали?".
Вона звернула увагу на те, що того ж дня, 22 березня, поруч з "Крокус Сіті Холом" затримали групу спортсменів, які з кимось побилися. Їх було затримано, а терористи проїхали абсолютно вільно. Це неможливо, якщо цей процес не контролювали самі силовики
"Була дуже гарна професійна підготовка теракту, і раптом нам показують терористів, затриманих у Брянській області, які тремтять. Терористи, яких бачимо на кадрах, почуваються дуже впевнено, коли стріляють по людях. Їм всім вдалося, після того, як вони все підірвали та підпалили, втекти з "Крокус Сіті Холу", – наголосила російська опозиціонерка.
Потрібно перемкнути увагу
Водночас цей теракт відбувся в певний час, коли було потрібно організаторам. Напередодні так званих виборів президента Росії, в Бєлгородську та Курську області зайшли легіон "Свобода Росії", Російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон і досі там перебувають.
"Кремль злякався російських добровольців. Тому цей теракт ще й інформаційна операція з перемикання уваги з події у Бєлгородській та Курській областях на події в Москві. Також цей теракт може використати російська влада для того, щоб досягти певних цілей, – мобілізації чи запровадження воєнного стану", – зазначила Ольга Курносова.
Більше про теракт у Підмосков'ї
- В місті Красногорськ, що розташоване у Московській області, у концертному залі "Крокус Сіті Хол" близько о 20:00 мав відбутися концерт групи "Пікнік". Проте перед його початком у будівлю увірвалися терористи зі зброєю та почали розстрілювати відвідувачів концерту. В "Крокус Сіті Холі" почалась паніка, люди намагалися втекти від терористів, проте не всім вдалося врятуватись.
- Потім нападники підпалили зал, і люди які не встигли вибігти на вулицю, загинули під час пожежі. Станом на 19:58 24 березня кількість жертв зросла до 183 особи.
- Водночас силовики прибули до "Крокус Сіті Холі" майже за годину після початку стрілянини, хоча відділк ОМОН розташований від концертного залу на відстані близько пів години, якщо з неї йти спокійним кроком. А головне управління регіональної безпеки Московської області стоїть фактично навпроти "Крокусу".
- Водночас терористам, одразу після скоєного ними, вдалося втекти та автівці і доїхати аж до Брянської області, де їх і затримали російські спецслужби.
- Щодо пересування автомобіля виникли розбіжності. Спочатку росЗМІ повідомили, що його зупинили за 16 кілометрів від Білорусі – у селищі Теплий Брянської області. Згодом за словами депутата Хінштейна, автівка перебувала у селі Хацунь Брянської області, яке розатшоване ближче кордону до України.
- У ФСБ заявили, що підозрювані у нападі нібито збиралися перейти кордон з Україною та "мали відповідні контакти на українській стороні".
- Пізніше відповідальність за теракт взяла на себе ІДІЛ, а також опублікувала фото та відео з терористами.