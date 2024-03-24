Проте у подіях того дня є багато очевидних невідповідностей. Про це 24 Каналу розповіла російська опозиціонерка, політична аналітикиня Ольга Курносова, зазначивши, що російська влада може не оголосити справжню кількість постраждалих у теракті. Правдиві дані можуть бути не вигідні Кремлю.

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Почувалися дуже впевнено

У російської влади, за словами Курносової, є "розвилка". З одного боку кількість жертв має бути достатньою для того, щоб налякати росіян, а з іншого – якщо вказати велику кількість, то усі запитають: "А де були спецслужби і чому вони так довго їхали?".

Вона звернула увагу на те, що того ж дня, 22 березня, поруч з "Крокус Сіті Холом" затримали групу спортсменів, які з кимось побилися. Їх було затримано, а терористи проїхали абсолютно вільно. Це неможливо, якщо цей процес не контролювали самі силовики

"Була дуже гарна професійна підготовка теракту, і раптом нам показують терористів, затриманих у Брянській області, які тремтять. Терористи, яких бачимо на кадрах, почуваються дуже впевнено, коли стріляють по людях. Їм всім вдалося, після того, як вони все підірвали та підпалили, втекти з "Крокус Сіті Холу", – наголосила російська опозиціонерка.

Потрібно перемкнути увагу

Водночас цей теракт відбувся в певний час, коли було потрібно організаторам. Напередодні так званих виборів президента Росії, в Бєлгородську та Курську області зайшли легіон "Свобода Росії", Російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон і досі там перебувають.

"Кремль злякався російських добровольців. Тому цей теракт ще й інформаційна операція з перемикання уваги з події у Бєлгородській та Курській областях на події в Москві. Також цей теракт може використати російська влада для того, щоб досягти певних цілей, – мобілізації чи запровадження воєнного стану", – зазначила Ольга Курносова.

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