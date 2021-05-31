Трагедия произошла ориентировочно в 2 часа ночи 29 мая в частном доме.

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Сын ножами ранил родителей

22-летний сын посреди ночи зашел в спальню родителей, пока те спали, и начал наносить им удары ножами. В полицию сообщили односельчане пострадавших.

На место выехала следственно-оперативная группа. Когда приехали правоохранители, то 53-летнего мужчину и 50-летнюю женщину забирала скорая помощь. На тот момент состояние пострадавших было крайне тяжелое.

Полицейские задержали злоумышленника с поличным. Кроме того, изъяли и орудие преступления – два кухонных ножа.

Обратите внимание! Злоумышленнику объявили о подозрении за покушение на убийство 2 человек. В полиции решают вопрос об избрании ему меры пресечения. За содеянное подозреваемому может грозить пожизненное лишение свободы.