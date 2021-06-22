Правоохранители получили сообщение об ужасном инциденте утром 19 июня. К полицейским обратилась сестра Романа Шманько.
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Женщина заявила, что в доме ее брата обнаружила убитой его 28-летнюю жену. Когда правоохранители прибыли на место инцидента, то во дворе дома нашли и тело мужчины. Он подорвался на взрывном устройстве.
По словам знакомых, мужчина ударил жену утюгом по голове, а затем задушил проводом от него. Впоследствии 39-летний Роман решил покончить с собой и подорвался на взрывчатке.
У супругов остался маленький ребенок
Известно, что погибшая 28-летняя Анна Яненко была медсестрой и работала в Германии. Ее муж официально нигде не работал.
Сестра Романа рассказала, что незадолго до своей смерти он попросил сестру прийти и забрать их 3-летнюю дочь Аллу.
Что могло стать причиной убийства
Знакомая семьи в комментарии "Обозреватель" заявила, что супруги уже были в процессе развода, и Аня якобы собиралась забрать дочь в Германию. Муж был против такого решения и даже поднимал на нее руку.
Она появлялась с синяками. Даже в Германии, когда он туда к ней приезжал, он и там ее бил. Поэтому она и решила с ним расстаться,
– предположила знакомая.
Однако есть и другая версия событий. Друг Романа заявил, что в Германии Роман якобы застал Анну с другим мужчиной.
"Она была в машине с ним. Тот едва выжил после этого. Роман вынужден был уехать из Германии после этого. На самом деле он был не против того, чтобы дочь жила в Германии", – сказал приятель Романа.
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Полиция уже открыла уголовное производство по статье 115 об умышленном убийстве, продолжается досудебное расследование.
С женщиной попрощались накануне
Аню похоронили в родном городе 20 июня на Троицу, в день рождения ее единственной дочери. Ее могила расположена неподалеку от могил мамы и бабушки.