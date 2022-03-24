Утром 24 марта прогремели 4 крупных взрыва. Об этом сообщил мэр Сум Александр Лысенко.
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Сейчас власти выясняют последствия взрывов.
Мы накапливаем тот запас, который должен быть, если ситуация и дальше будет усложняться,
– сказал Лысенко.
Мэр поблагодарил предпринимателей, которые обеспечивают свои магазины продуктами, ведь сейчас это совместная работа.
В то же время сложнее ситуация с лекарствами – в аптеках их почти не осталось. Медикаменты пытаются распределять по гуманитарной помощи через семейных врачей. Важно, чтобы их получили те люди, которые больше всего нуждаются.
Лысенко добавил, что в больницах Сум всем больным могут сделать гемодиализ.
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