На демонстрацию собрались несколько тысяч человек. Акция была посвящена Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

Читайте также Тысячи француженок вышли на протест из-за насилия: фото с акции

Как прошел протест

Протестующие прошли по одной из самых популярных пешеходных улиц в Стамбуле. Они свистели в свистки и произносили тематические лозунги. Несли плакаты с надписями "Не молчите о мужском насилии".

Звучали и призывы к отставке правительства. Все потому, что женщины выражали свое возмущение из-за выхода Турции в начале 2021 года из Стамбульской конвенции.

Обратите внимание! Правозащитники организации We Will Stop Femicide Platform отмечают, что с начала 2021 года в Турции убили 345 женщин, а с 2020 – 409.