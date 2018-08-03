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СКАНДАЛ С ПРИЮТОМ НА ВОЛЫНИ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Избиение, домогательства и исчезновения ребенка: что известно о скандальном детдоме на Волыни

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На Волыни воспитанники интерната обвинили персонал заведения в побоях и домогательствах. Сам директор детдома все отвергает, мол, пятна крови не свидетельствуют о насилии. А за 20 лет существования приюта с детьми всегда удавалось находить общий язык. Тем временем, в полиции по фактам насилия уже открыли уголовные производства. А директора учреждения на время расследования отстранили от работы.

На дворе Волынского приюта для детей – медики, правоохранители, и правозащитники. С проверкой сюда пришли, ведь воспитанники, а в заведении находится три десятка детей, пожаловались: над ними издеваются. Говорят, несколько дней назад очередная смена избила ребят.

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"На конечностях, на плечах были синяки, и мы это зафиксировали. На одежде, действительно, была обнаружена и кровь. Объяснял один из мальчиков, что его ударили, и из носа пошла кровь", – отметил региональный координатор Уполномоченного по правам человека Виталий Ерлов.

Детские крики слышали и люди, которые живут рядом, и вызвали полицию. Когда же полиция прибыла на место, дежурный их не впустил внутрь. Тем временем, директор учреждения имеет свою версию тех событий.

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"Когда поджигали бумагу в карантинном отделение, когда к 11 били в дверь, били в окна, стены, а рядом спали 4-летние дети. И для того, чтобы после этого свою вину оправдать, мы после этого разобрались, они признали, извинения попросили. У нас есть разный контингент, и в течение 20 лет учреждение работает. Здесь значительная часть очень сложных детей, которые имеют судимость", – ответил директор приюта Леонид Матвийчук.

И пожаловались представителю омбудсмена дети не только на побои. Трое девушек заявили, что брат директора их добивался. "У нас дети находятся по 5 в комнате, у нас ситуация что все прозрачно", – добавил директор приюта.

По заявлению одной из воспитанниц этого заведения внесены сведения в ЕРДС, по фактам совершения разврата относительно нее одним из работников приюта,
– заяивла пресс-секретарь прокуратуры Волыни Наталья Мурахевич.

И это уже не первое нарушение в приюте. Еще в мае там без вести пропал 16-летний подросток, однако, руководство заявило в полицию только через два месяца. Парня до сих пор не нашли.

"Мальчик самовольно покинул заведение. Они собственными силами пытались разыскать ребенка. После того, как принятые меры не дали результата, после этого они обратились в полицию", – подчеркнул работник пресс-службы Главного управления Нацполиции в Волынской области Олег Плазовский.

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Всех детей осмотрели врачи, однако, результаты, пока идет следствие, не разглашается. Полиция открыла уголовное производство по двум статьям. Речь идет о ненадлежащем выполнении обязанностей относительно охраны жизни и здоровья детей, а также умышленном легком телесном повреждении. Директора учреждения на время расследования отстранили от работы. А пострадавших уже перевели в другое заведение.

Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Полиция Скандал с приютом на Волыни Новости Луцка
Источник: 24 канал
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