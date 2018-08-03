Побиття, домагання та зникнення дитини: що відомо про скандальний притулок на Волині

На Волині вихованці інтернату звинуватили персонал закладу в побоях та домаганнях. Сам директор дитбудинку усе відкидає, мовляв плями крові не свідчать про насильство. А за 20 років існування притулку із дітьми завжди вдавалося знаходити спільну мову. Це вже не перше порушення у притулку. Ще у травні там безвісти зник 16-річний підліток.

Тим часом, у поліції за фактами насильства вже відкрили кримінальні провадження. Директора закладу на час розслідування відсторонили від роботи.

Читайте також: У притулку на Волині били дітей та скоювали щодо них сексуальні домагання

На подвір'ї Волинського притулку для дітей – медики, правоохоронці та правозахисники. З перевіркою сюди прийшли, адже вихованці (а у закладі перебуває три десятки дітей) поскаржилися: з них знущаються. Кажуть, декілька днів тому черговий зміни побив хлопців.

На кінцівках, на плечах були синці, і ми власне це зафіксували. На одязі, дійсно, була виявлена і кров. Пояснював один із хлопчиків, що його вдарили, і з носа пішла кров,

– зазначив регіональний координатор Уповноважденого з прав людини Віталій Єрлов.

Дитячі крики чули і люди, які живуть поруч, вони ж викликали поліцію. Коли поліція прибула на місце, черговий не впустив всередину правоохоронців. Тим часом директор закладу має свою версію тих подій.

Читайте також: "Було чути крики": подробиці з притулку на Волині, де знущалися над дітьми

"Коли підпалювали папір в карантиновому відділені, коли до 11 били в двері, били у вікна, стіни, а поряд спали 4-річні діти. І для того, щоб після цього свою вину виправдати, ми після цього розбирались, вони визнали, вибачення попросили. В нас є різний контингент, і протягом 20 років заклад працює. Тут значна частина дуже складних дітей, які мають судимість", – відповів директор притулку Леонід Матвійчук.

Та поскаржились представнику омбудсмена діти не лише на побої. Троє дівчат заявили, що брат директора їх домагався. "В нас діти перебувають по 5 в кімнаті, в нас ситуація, що все прозоро", – додав директор притулку.

За заявою однієї із вихованок цього закладу внесено відомості до ЄРДС за фактами вчинення розпусти щодо неї одним із працівників притулку,

– заяивла прес-секретар прокуратури Волині Наталка Мурахевич.

І це вже не перше порушення у притулку. Ще у травні там безвісти зник 16-річний підліток, однак, керівництво заявило у поліцію лише через два місяці. Хлопця досі не знайшли.

"Хлопчик самовільно залишив заклад. Вони власними силами намагались розшукати дитину. Після того, як вжиті заходи не дали результату, вони звернулись у поліцію", – підкреслив працівник прес-служби Головного управління Нацполіції у Волинській області Олег Плазовський.

Читайте також: Нацполіція пропонує ввести відкритий реєстр педофілів

Усіх дітей оглянули лікарі, однак результатів, доки триває слідство, не розголошують. Поліція відкрила кримінальне провадження за двома статтями. Йдеться про неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей, а також про умисне легке тілесне ушкодження. Директора закладу на час росзлідування відсторонили від роботи. А потерпілих вже перевели в інший заклад.