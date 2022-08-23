Эксперт Лаури Линнамяэ разобрал представленное фсб "военное удостоверение" по имени Натали Волк, которую россия называет бойцом полка "Азов" и организатором убийства дарьей дугиной. Специалист продемонстрировал 5 элементов, по которым можно убедиться в фейковости работы россиян.

Женщина, данные которой публикует фсб, не принадлежала к полку, - "Азов" об убийстве дугиной

Как ФСБ опозорилась с "военным удостоверением"

На первом скриншоте видно удостоверение батальона "Азов", представленное фсб, которым его видят через основные онлайн-инструменты криминалистики. Криминалистика показывает время, которое художник Photoshop потратил на инструмент клонирования, благодаря какому-то очень тонкому шаблону.



Художник Photoshop потратил на инструмент клонирования Лаури Линнамяэ

По словам эксперта, ничто не может сравниться с убийственным эффектом тени. Нет ограничений в том, чего вы можете добиться с помощью размывания Гаусса.



Эффект тени на удостоверении / фото Лаури Линнамяэ

"Как назвать те уровни ошибок jpeg, которые не совпадают при вставлении объекта на фон? Провокация", – отметил Линнамяэ.



Ошибки вставки объекта на фон / фото Лаури Линнамяэ

Эксперт пошутил, что нужно "забыть о замечательных трюках, когда вы вырезаете чье-то лицо из фона". А "старый добрый ластик с мягкими краями вернее трактора".

Ошибка выреза лица с фоном / фото Лаури Линнамяэ

На пятом скриншоте заметно "время для магии волшебной палочки".

"Еще несколько уровней ошибок: голова, фон, штамп. Видите, куда я веду?" – добавил Линнамяэ.



"Время для магии волшебной палочки" / фото Лаури Линнамяэ

Эстония отреагировала на русскую версию

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу назвал провокацией заявление ФСБ России о причастности к убийству дарьей дугиной украинки Наталии Вовк и ее бегство в страну.

Он заявил, что Россия пытается оказывать давление на Эстонию при ее поддержке Украины.

"Эстония рассматривает заявления ФСБ как провокацию россии. Больше нам к этому нечего добавить", – сказал Рейнсалу.

Напомним, что ранее в России заявили, что "исполнительница убийства" уже якобы находится в Эстонии. Там требуют у Таллина выдать женщину им, а в случае не исполнения просьбы угрожают "жесткими действиями".

Что известно об убийстве дочери дугина

Вечером 20 августа на Можайском шоссе в Подмосковье взорвался Land Cruiser Prado, принадлежащий дочери вдохновителя пути дарьи дугиний. Это произошло прямо посреди движения. Водитель и девушка погибли на месте происшествия.

Известно, что Дарья возвращалась с фестиваля "Традиция". Ее отец должен был ехать в том же авто, но в последний момент сел в другой.

российские правоохранители возбудили уголовное дело по статье об умышленном убийстве. Они утверждают, что в автомобиле была заложена взрывчатка.

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