Если в кремле решат продолжить эту историю новыми терактами – это даст нужный москве мобилизационный эффект. Об этом 24 каналу рассказал журналист, бывший пленник россии Станислав Асеев.

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История без финала

Журналист считает, что рассматривая ликвидацию дугиной как возможный мобилизационный фактор для россиян, следует понимать "количество и качество" таких шагов для кремля.

Дочь дугина – это не тот фактор, который сможет прибавить ненависти к Украине. Это просто человек, который был малоизвестен даже в узких пропагандистских кругах. С точки зрения количества это только начало, и путин поставил задачу из-за этого убийства совершить 5 – 6 – 7 таких терактов по всей стране,

– объяснил Асеев.

По его мнению, во время продолжения этой истории может пострадать и сам александр дугин, а также другие пропагандисты. Это, по его словам, сможет сыграть свою роль в политическом и мобилизационном смысле внутреннего российского рынка.

Что ждет дугина после убийства дочери: смотрите видео

Причем здесь "Азов"

Асеев заметил, что в пропагандистских целях россияне нашли предназначение для смерти дугиной. Они связывают ее убийство с "Азовом", над которым 24 августа запланировали начать судилище во временно оккупированном Мариуполе.

Для россиян важно показать, что они что-то делают с теми, кого в россии показывают фашистами, нацистами и террористами. Поэтому они скажут, что представители "Азова" ответственны и будут судить. Это в политическом смысле для "единой россии" может дать какие-то дивиденды,

– считает журналист.

Однако он добавляет, что это не может стать мобилизационной силой, которая "сможет поставить под ружье хотя бы несколько тысяч человек" в интересах кремля.

Убийство дочери дугина: что известно

Вечером 20 августа на Можайском шоссе в Подмосковье взорвался Land Cruiser Prado, принадлежавший дочери вдохновителя путина дарьи дугиной. Это произошло во время движения. Водитель и девушка погибли на месте происшествия.

Известно, что Дарья возвращалась с фестиваля "Традиция". Ее отец должен был ехать в том же автомобиле, но в последний момент сел в другой.

российские правоохранители возбудили уголовное дело по статье об умышленном убийстве. Они утверждают, что в автомобиле заложили взрывчатку.

В убийстве россия обвинила украинку Наталью Вовк. Впоследствии финский эксперт Лаури Линнамяэ выяснил, что в фсб подделали военное удостоверение женщины.

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