В Швеции 10 июня объявили результаты расследования убийства премьер-министра Улофа Пальме, которого застрелили на улице 34 года назад. Убийство совершил Стиг Энгстрём – работник страховой компании Skandia, которая была вблизи места убийства.

Убийцу Пальме допрашивали как свидетеля в первые дни следствия. Но как потенциального подозреваемого его начали рассматривать лишь несколько лет назад. Об этом заявил прокурор Кристер Петерссон, сообщает Expressen.

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Энгстрём покончил с собой в 2000 году. Поэтому ему не могут предъявить обвинение.

Что известно об убийстве Улофа Пальме

Пальме был застрелен 28 февраля 1986 года. Это произошло после того, как премьер с женой Лисбет вышли из кинотеатра в Стокгольме.

Жена Пальме была ранена во время нападения. Женщина впоследствии опознала стрелка – мелкого преступника и наркомана Кристера Петтерссона. По странному стечению обстоятельств почти идентичное имя имеет прокурор в этом деле.

Петтерссона осудили за убийство Пальме, однако позже приговор отменили, отклонив доводы прокуратуры.

Петтерссон умер в 2004 году. По данным шведских СМИ, он признался в убийстве перед последней исповедью.

Убийство Пальме долгие годы оставалось неразгаданной тайной. Расследование по делу возобновили только в 2016 году.



Место убийства Улофа Пальме / Фото AFP



Кристофер Петтерсон, с которого сняли обвинения в убийстве Улофа Пальме / Фото Alchetron

Что известно о настоящем убийце премьера Швеции и его мотивах

Существовало предположение, что Энгстрём убил Пальме из-за левых взглядов премьер-министра.

Энгстрём врал о моментах после убийства и даже убеждал, что пытался реанимировать Пальме. Впоследствии выяснилось, что преступник проходил обучение с оружием.

"Поскольку Стиг Энгстрём умер, я не могу предъявлять обвинения и не буду проводить допросы. Поэтому я решу закрыть предварительное расследование", – заявил прокурор.



Убийца премьера Швеции Стиг Энгстрём / фото Sydsvenskan