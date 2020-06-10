У Швеції 10 червня оголосили результати розслідування вбивства прем’єр-міністра Улофа Пальме, якого застрелили на вулиці 34 роки тому. Вбивство скоїв Стиг Енгстрьом – працівник страхової компанії Skandia, що була поблизу місця вбивства.

Вбивцю Пальме допитували як свідка у перші дні слідства. Але як потенційного підозрюваного його почали розглядати лише кілька років тому. Про це заявив прокурор Крістер Петерссон, повідомляє Expressen.

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Енгстрьом наклав на себе руки у 2000 році. Тож йому не можуть висунути звинувачення.

Що відомо про вбивство Улофа Пальме

Пальме був застрелений 28 лютого 1986 року. Це сталося після того, як прем’єр з дружиною Лісбет вийшли з кінотеатру в Стокгольмі.

Дружина Пальме була поранена під час нападу. Жінка згодом упізнала стрільця – дрібного злочинця і наркомана Крістера Петтерссона. За дивним збігом обставин майже ідентичне ім'я має прокурор у цій справі.

Петтерссона засудили за вбивство Пальме, проте пізніше вирок скасували, відхиливши докази прокуратури.

Петтерссон помер в 2004 році. За даними шведських ЗМІ, він зізнався у вбивстві перед останньою сповіддю.

Вбивство Пальме довгі роки залишалося нерозгаданою таємницею. Розслідування у справі поновили тільки в 2016 році.



Місце вбивства Улофа Пальме / Фото AFP



Крістофер Петтерсон, з якого зняли обвинувачення у вбивстві Улофа Пальме / Фото Alchetron

Що відомо про справжнього вбивцю прем’єра Швеції і його мотиви

Існувало припущення, що Енгстрьом вбив Пальме через ліві погляди прем'єр-міністра.

Енгстрьом брехав про моменти після вбивства та навіть переконував, що намагався реанімувати Пальме. Згодом з'ясувалося, що злочинець проходив навчання зі зброєю.

"Оскільки Стіг Енгстрьом помер, я не можу пред'являти звинувачення і не проводитиму допитів. Тому я вирішу закрити попереднє розслідування", – заявив прокурор.



Вбивця прем'єра Швеції Стиг Енгстрьом / Фото Sydsvenskan