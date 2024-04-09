Вечером 8 апреля ГБР сообщило о подозрении сотруднику Управления государственной охраны. Но он не признает своей вины и отказывается свидетельствовать против себя. 9 апреля мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 5 июня.

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Кто и зачем манипулирует

Мы живем в условиях войны. Сейчас находятся те, кто пытается еще больше подбросить дров в костер, создать психологическое давление относительно того, что в Украине опасно и страшно жить. Также есть манипуляция фактами,

– рассказала советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.

Она сообщила, что подозреваемый – водитель Управления государственной охраны, на момент расследования он отстранен от исполнения обязанностей. Но был вброс, что это экс-работник ГБР.

Когда дело рассмотрят в суде

Сторона обвинения просила суд принять решение содержать подозреваемого под стражей без права внесения залога, открыто уголовное производство по факту.

"Сторона обвинения просит суд принять во внимание все доказательства и факты, которые предоставляются в этом деле, и принять решение содержать подозреваемого под стражей без права внесения залога. Далее будет продолжаться досудебное расследование. И уже тогда, когда будут собраны все материалы, допрошены свидетели, будут получены результаты экспертиз и проанализированы все обстоятельства, именно тогда обвинительный акт будет направлен в суд. Сейчас мы говорим о начальной стадии", – объяснила Татьяна Сапьян.

В то же время именно на начальной стадии дела есть попытки манипулирования информацией.

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