Вечером 8 апреля ГБР сообщило о подозрении сотруднику Управления государственной охраны. Но он не признает своей вины и отказывается свидетельствовать против себя. 9 апреля мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 5 июня.
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Кто и зачем манипулирует
Мы живем в условиях войны. Сейчас находятся те, кто пытается еще больше подбросить дров в костер, создать психологическое давление относительно того, что в Украине опасно и страшно жить. Также есть манипуляция фактами,
– рассказала советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.
Она сообщила, что подозреваемый – водитель Управления государственной охраны, на момент расследования он отстранен от исполнения обязанностей. Но был вброс, что это экс-работник ГБР.
Когда дело рассмотрят в суде
Сторона обвинения просила суд принять решение содержать подозреваемого под стражей без права внесения залога, открыто уголовное производство по факту.
"Сторона обвинения просит суд принять во внимание все доказательства и факты, которые предоставляются в этом деле, и принять решение содержать подозреваемого под стражей без права внесения залога. Далее будет продолжаться досудебное расследование. И уже тогда, когда будут собраны все материалы, допрошены свидетели, будут получены результаты экспертиз и проанализированы все обстоятельства, именно тогда обвинительный акт будет направлен в суд. Сейчас мы говорим о начальной стадии", – объяснила Татьяна Сапьян.
В то же время именно на начальной стадии дела есть попытки манипулирования информацией.
Убийство Максима Матерухина: последние новости
- Работник УГО Артем Косов не был при исполнении служебных обязанностей, когда произошла трагедия. Однако подтвердились подозрения, что он был пьян – экспертиза показала 1,2 промилле алкоголя в крови.
- Вместе с Максимом Матерухиным были его друзья, семеро парней. Они дают показания. Мама переживает, что могут угрожать младшему сыну, и призывает не заминать дело.
- В Управлении государственной охраны сообщили, что подозреваемый в СИЗО под стражей. Там отметили: максимально сотрудничают со следствием и ни в коем случае не оправдывают военнослужащего.