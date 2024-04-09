Увечері 8 квітня ДБР повідомило про підозру співробітнику Управління державної охорони. Але він не визнає своєї провини та відмовляється свідчити проти себе. 9 квітня чоловікові обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 5 червня.
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Хто і навіщо маніпулює
Ми живемо в умовах війни. Наразі знаходяться ті, хто намагається ще більше підкинути дров у вогнище, створити психологічний тиск щодо того, що в Україні небезпечно й страшно жити. Також є маніпуляція фактами,
– розповіла радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.
Вона повідомила, що підозрюваний – водій Управління державної охорони, на момент розслідування його усунено від виконання обов'язків. Але був вкид, що це експрацівник ДБР.
Коли справу розглянуть у суді
Сторона обвинувачення просила суд ухвалити рішення утримувати підозрюваного під вартою без права внесення застави, відкрито кримінальне провадження за фактом.
"Сторона обвинувачення просить суд взяти до уваги всі докази й факти, які надаються в цій справі, і ухвалити рішення утримувати підозрюваного під вартою без права внесення застави. Далі триватиме досудове розслідування. І вже тоді, коли будуть зібрані усі матеріали, допитані свідки, будуть отримані результати експертиз і проаналізовані усі обставини, саме тоді обвинувальний акт буде направлено до суду. Наразі ми говоримо про початкову стадію", – пояснила Тетяна Сапьян.
Водночас саме на початковій стадії справи є спроби маніпулювання інформацією.
Вбивство Максима Матерухіна: останні новини
- Працівник УДО Артем Косов не був при виконанні службових обов'язків, коли сталася трагедія. Проте підтвердилися підозри, що він був напідпитку – експертиза показала 1,2 проміле алкоголю в крові.
- Разом із Максимом Матерухіним були його друзі, семеро хлопців. Вони дають свідчення. Мама переймається, що можуть погрожувати молодшому синові, та закликає не заминати справу.
- В Управлінні державної охорони повідомили, що підозрюваний у СІЗО під вартою. Там наголосили: максимально співпрацюють зі слідством та в жодному разі не виправдовують військовослужбовця.