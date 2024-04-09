Увечері 8 квітня ДБР повідомило про підозру співробітнику Управління державної охорони. Але він не визнає своєї провини та відмовляється свідчити проти себе. 9 квітня чоловікові обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 5 червня.

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Хто і навіщо маніпулює

Ми живемо в умовах війни. Наразі знаходяться ті, хто намагається ще більше підкинути дров у вогнище, створити психологічний тиск щодо того, що в Україні небезпечно й страшно жити. Також є маніпуляція фактами,

– розповіла радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.

Вона повідомила, що підозрюваний – водій Управління державної охорони, на момент розслідування його усунено від виконання обов'язків. Але був вкид, що це експрацівник ДБР.

Коли справу розглянуть у суді

Сторона обвинувачення просила суд ухвалити рішення утримувати підозрюваного під вартою без права внесення застави, відкрито кримінальне провадження за фактом.

"Сторона обвинувачення просить суд взяти до уваги всі докази й факти, які надаються в цій справі, і ухвалити рішення утримувати підозрюваного під вартою без права внесення застави. Далі триватиме досудове розслідування. І вже тоді, коли будуть зібрані усі матеріали, допитані свідки, будуть отримані результати експертиз і проаналізовані усі обставини, саме тоді обвинувальний акт буде направлено до суду. Наразі ми говоримо про початкову стадію", – пояснила Тетяна Сапьян.

Водночас саме на початковій стадії справи є спроби маніпулювання інформацією.

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