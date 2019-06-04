Убийство 5 летнего мальчика: полицейские могут переквалифицировать дело в свою пользу

В Переяславе-Хмельницком пьяные полицейские застрелили пятилетнего мальчика. О том, получат ли они приговор и как могут переквалифицировать дело в свою пользу правоохранители – рассказал эксперт группы по реформированию органов правопорядка РПР Евгений Крапивин.

Смогут ли полицейские получить приговор?

– Легко это однозначно не будет, потому что первичные действия были предприняты полицией, а это на самом деле не очень правильно, поскольку это подследственные Государственного бюро расследований. Поэтому если на рассмотрение в суд попадут такие протоколы обыска и допроса подозреваемых полицейских, то тогда можно поставить вопрос о нарушении правил подсудности.

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– Адвокаты будут использовать любые методы (чтобы освободить заключенных из-под стражи, – 24 канал). Кроме того, есть дополнительные вопросы относительно задержания и квалификации дела, которое менялось много раз. Очень важно, чтобы окончательная квалификация была максимального верной и правильной.

Как могут переквалифицировать дело?

– Дело вполне могут переквалифицировать. А убийство по неосторожности – это совершенно другая статья, которая имеет гораздо более легкую меру наказания.

– Пока точно неизвестно, что произошло. Есть версия в Государственном бюро расследований, что в состоянии алкогольного опьянения полицейские стреляли по бутылкам, то есть устроили себе самодельный тир или что-то такое. В этом случае, если он попал в ребенка, то здесь нет умышленного убийства, это убийство по неосторожности – это грозит им до 5 лет лишения свободы. Зато за умышленное убийство придется отсидеть около 15 лет.

Интересно, что сначала полицейским были вручены уведомления о подозрении по 2 квалификациям – хулиганство, совершенное группой лиц с применением огнестрельного оружия, и причинение неосторожного тяжкого телесного повреждения. В домах полицейских провели обыски и изъяли патроны и оружие.



После смерти ребенка Генпрокуратура переквалифицировала подозрение правоохранителям с хулиганства в умышленное убийство. Новые подозрения им вручили утром 4 июня перед заседанием Голосеевского райсуда, который избирал меру пресечения патрульным.

– Сейчас они пытаются использовать квалификацию – хулиганство группой лиц с применением оружия. Для того, чтобы хоть как-то перекрыть квалификации, связанные с умышленным убийством. Тогда максимальная санкция может достигать 12 лет.

Что произошло в Переяславе-Хмельницком и что известно о полицейских? 31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы, ему сделали операцию. Подозревают, что в ребенка стреляли двое пьяных полицейских. Их быстро задержали.



Следователи установили, что во время отдыха эти двое полицейских употребляли спиртные напитки. Они решили пострелять из огнестрельного оружия в металлические банки недалеко от места, где гулял 5-летний мальчик. Одним из выстрелов полицейские попали в ребенка.



Сначала подозреваемые убеждали, что мальчик поскользнулся и упал. Медики прооперировали мальчика, но не давали никаких прогнозов из-за критического состояния. У ребенка был полностью раздроблен череп, а вытащить пулю врачи так и не смогли.



Для дальнейшего лечения мальчика доставили в высокоспециализированный нейрохирургический центр в Киеве. Ребенок был в стабильно тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Спасти его так и не удалось. Вечером 3 июня Кирилл умер.



Что известно о полицейских, которые стреляли в мальчика

Это старые новые полицейские

– Новая полиция сейчас составляет около 10% от всех правоохранителей. Это все люди – в основном бывшие милиционеры, которые успешно прошли аттестацию. А этот случай показал последствия этой проваленной реформы. Я считаю, что такая реформа была сделана намеренно.

– Половина из тех, кто уволился во время реформирования, впоследствии восстановились на должностях. Кроме того, им выплатили 55 миллионов гривен из государственного бюджета за время вынужденного прогула. Не секрет, что большинство полицейских – это бывшие милиционеры.