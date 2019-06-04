Вбивство 5-річного хлопчика: поліцейські можуть перекваліфікувати справу на свою користь

У Переяславі-Хмельницькому п’яні поліцейські застрелили п’ятирічного хлопчика. Про те, чи отримають вони вирок та як можуть перекваліфікувати справу на свою користь правоохоронці – розповів експерт групи з реформування органів правопорядку РПР Євген Крапівін.

Чи зможуть поліцейські отримати вирок?

– Легко це однозначно не буде, тому що первинні дії були зроблені поліцією, а це насправді не дуже правильно, оскільки це підслідні Державного бюро розслідувань. Тому якщо на розгляд до суду потраплять такі протоколи обшуку та допиту підозрюваних поліцейських, то тоді може поставити питання про порушення правил підсудності.

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– Адвокати будуть використовувати будь-які методи (аби звільнити ув’язнених з-під варти, – 24 канал). Окрім того, є додаткові питання щодо затримання і кваліфікації справи, яка змінювалась багато разів. Дуже важливо, щоб остаточна кваліфікація була максимального вірною і правильною.

Як можуть перекваліфікувати справу?

– Справу цілком можуть перекваліфікувати. А вбивство з необережності – це абсолютно інша стаття, яка має набагато легшу міру покарання.

– Наразі точно невідомо, що сталося. Є версія в Державному бюро розслідувань, що в стані алкогольного сп’яніння поліцейські стріляли по пляшках, тобто влаштували собі саморобний тир чи щось таке. У цьому випадку, якщо він поцілив у дитину, то тут немає умисного вбивства, це вбивство з необережності – це загрожує їм до 5 років позбавлення волі. Натомість за умисне вбивство доведеться відсидіти близько 15 років.

Цікаво, що спочатку поліцейським були вручені повідомлення про підозру за 2 кваліфікаціями – хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням вогнепальної зброї та заподіяння необережного тяжкого тілесного ушкодження. У помешканнях поліцейських провели обшуки і вилучили набої та зброю.



Після смерті дитини Генпрокуратура перекваліфікувала підозру правоохоронцям з хуліганства на умисне вбивство. Нові підозри їм вручили вранці 4 червня перед засіданням Голосіївського райсуду, який обирав запобіжний захід патрульним.

– Зараз вони намагаються використати кваліфікацію – хуліганство групою осіб з застосуванням зброї. Для того, щоб хоч якось перекрити кваліфікації, пов'язані з умисним вбивством. Тоді максимальна санкція може сягати 12 років.

Що сталось у Переяславі-Хмельницькому та що відомо про поліцейських?31 травня у Переяславі-Хмельницькому Київської області 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови, йому зробили операцію. Підозрюють, що в дитину стріляли двоє п'яних поліцейських. Їх швидко затримали.



Слідчі встановили, що під час відпочинку ці двоє поліцейських вживали спиртні напої. Вони вирішили постріляти з вогнепальної зброї у металеві банки неподалік місця, де гуляв 5-річний хлопчик. Одним із пострілів поліцейські поцілили у дитину.



Спочатку підозрювані переконували, що хлопчик послизнувся і впав. Медики прооперували хлопчика, але не давали через критичний стан. У дитини був повністю роздроблений череп, а витягнути кулю лікарі так і не змогли.



Для подальшого лікування хлопчика доправили у високоспеціалізований нейрохірургічний центр в Києві. Дитина була у стабільно важкому стані, підключена до апарату штучної вентиляції легень. Врятувати його так і не вдалося. Надвечір 3 червня Кирило помер.



Що відомо про поліцейських, що стріляли у хлопчика

Це старі нові поліцейські

– Нова поліція зараз складає близько 10% від всіх правоохоронців. Це все люди – переважно колишні міліціонери, які успішно пройшли атестацію. А цей випадок показав наслідки цієї провалено реформи. Я вважаю, що така реформа була зроблена навмисно.

– Половина з тих, хто звільнився під час реформування згодом поновилися на посадах. Окрім того, їм виплатили 55 мільйонів гривень з державного бюджету за час вимушеного прогулу. Не секрет, що більшість поліцейських – це колишні міліціонери.