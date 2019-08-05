05:54
9 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Зюганов против Америки. Как Рашка скоммуниздила беспилотник
      Вєсті Кремля
      21:27, 8 августа
      Вести.UA: "Конец" эпохи бедности. Надя Савченко сбежала на Север – новое задание Путина?
      Вєсті.UA
      19:51, 8 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ

      Убийство Екатерины Гандзюк: вступил в силу приговор для 5 фигурантов дела

      161 Читати новину українською
      Вступили в силу приговоры исполнителям убийства Екатерины Гандзюк
      Вступили в силу приговоры исполнителям убийства Екатерины Гандзюк / www.bbc.com

      Приговор о лишении свободы 5 лиц, причастных к убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк, вступил в силу. Следовательно исполнители преступления окажутся за решеткой, между тем организаторы и заказчики до сих пор на свободе.

      Все 5 причастных к убийству активистки будут посажены по решению Петровского райсуда Днепропетровской области, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

      Интересно: На стенах Херсонского горсовета нарисовали послание убийцам Екатерины Гандзюк: фото

      Обвиняемыми в нанесении умышленных повреждений, которые привели к смерти Екатерины Гандюк, являются:

      • Сергей Торбин – 6 лет и 6 месяцев;
      • Никита Грабчук – 6 лет;
      • Владимир Васянович – 4 года;
      • Вячеслав Вишневский – 4 года;
      • Виктор Горбунов – 3 года.

      Суд установил, что до совершения преступления Сергей Торбин передал четырем соучастникам 10 тысяч гривен задатка, полученные от заказчиков, имена которых в суде не назывались. Остальными полученными 2 тысячами гривен Торбин распорядился по своему усмотрению.

      Что известно о деле относительно убийства Гандзюк? Дело расследует СБУ под процессуальным руководством ГПУ. Нескольких фигурантов задержали. Но родные Екатерины говорят, что это исполнители, тогда как заказчики нападения вполне могут избежать наказания.

      Официальная версия следствия: глава Херсонского облсовета Владислав Мангер вместе с криминальным авторитетом Алексеем Левиным заказали нападение на Екатерину Гандзюк, которое и повлекло ее смерть.

      Вместе с тем, адвокаты считают причастными к убийству Кати: главу Херсонского облсовета Владислава Мангера и Игоря Павловского – это бывший помощник народного депутата Николая Паламарчука.

      blog_ava
      Какой ответ уже готовят в ЕС на российские паспорта для жителей Донбасса
      8 августа
      232
      Теги: Новости Украины ГПУ Убийство Дело Екатерины Гандзюк Активисты
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 5 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 8 августа: встреча Зеленского и Варфоломея, задержание Атамбаева и радиация в РФ
      8 августа , 22:41 Главные новости 8 августа: встреча Зеленского и Варфоломея, задержание Атамбаева и радиация в РФ
      547
      Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      8 августа , 22:30 Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      Павло Казарін 455
      Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша
      8 августа , 22:00 Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 890
      Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
      8 августа , 21:04 Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
      62
      Разбитый покой: мировые СМИ о штурме резиденции экс-президента Кыргызстана
      8 августа , 21:00 Разбитый покой: мировые СМИ о штурме резиденции экс-президента Кыргызстана
      Світлана Попова 282
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук