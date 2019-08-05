Убийство Екатерины Гандзюк: вступил в силу приговор для 5 фигурантов дела

Приговор о лишении свободы 5 лиц, причастных к убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк, вступил в силу. Следовательно исполнители преступления окажутся за решеткой, между тем организаторы и заказчики до сих пор на свободе.

Все 5 причастных к убийству активистки будут посажены по решению Петровского райсуда Днепропетровской области, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

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Обвиняемыми в нанесении умышленных повреждений, которые привели к смерти Екатерины Гандюк, являются:

Сергей Торбин – 6 лет и 6 месяцев;

Никита Грабчук – 6 лет;

Владимир Васянович – 4 года;

Вячеслав Вишневский – 4 года;

Виктор Горбунов – 3 года.

Суд установил, что до совершения преступления Сергей Торбин передал четырем соучастникам 10 тысяч гривен задатка, полученные от заказчиков, имена которых в суде не назывались. Остальными полученными 2 тысячами гривен Торбин распорядился по своему усмотрению.

Вирок Покровського районного суду Дніпропетровської області, відповідно до якого п’ять осіб засуджено до позбавлення волі за вчинення нападу на К.Гандзюк, набрав законної сили та звернутий до виконання. — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 5 августа 2019 г.

Что известно о деле относительно убийства Гандзюк? Дело расследует СБУ под процессуальным руководством ГПУ. Нескольких фигурантов задержали. Но родные Екатерины говорят, что это исполнители, тогда как заказчики нападения вполне могут избежать наказания.



Официальная версия следствия: глава Херсонского облсовета Владислав Мангер вместе с криминальным авторитетом Алексеем Левиным заказали нападение на Екатерину Гандзюк, которое и повлекло ее смерть.



Вместе с тем, адвокаты считают причастными к убийству Кати: главу Херсонского облсовета Владислава Мангера и Игоря Павловского – это бывший помощник народного депутата Николая Паламарчука.