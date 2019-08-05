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      Вбивство Катерини Гандзюк: набув чинності вирок для 5 фігурантів справи

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      Набули чинності вироки виконавцям вбивства Катерини Гандзюк
      Набули чинності вироки виконавцям вбивства Катерини Гандзюк / www.bbc.com

      Вирок про позбавлення волі 5 осіб, причетних до вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк, набув чинності. Відтак виконавці злочину опиняться за ґратами, натомість організатори і замовники досі на волі.

      Усіх 5 причетних до вбивства активістки буде ув'язнено за рішенням Петровського райсуду Дніпропетровської області, повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган.

      Цікаво: На стінах Херсонської міськради намалювали послання вбивцям Катерини Гандзюк: фото

      Обвинуваченими у нанесені навмисних ушкоджень, які призвели до смерті Катерини Гандюк, є:

      • Сергій Торбін – 6 років і 6 місяців;
      • Микита Грабчук – 6 років;
      • Володимир Васянович – 4 роки;
      • В'ячеслав Вишневський – 4 роки;
      • Віктор Горбунов – 3 роки.

      Суд встановив, що до скоєння злочину Сергій Торбін передав чотирьом співучасникам 10 тисяч гривень завдатку, отриманих від замовників, імена яких в суді не називалися. Отриманими рештою 2 тисячами гривень Торбін розпорядився на власний розсуд.

      Що відомо про справу вбивства Гандзюк?Справу розслідує СБУ під процесуальним керівництвом ГПУ. Кількох фігурантів затримали. Але рідні Катерини кажуть, що це виконавці, тоді як замовники нападу цілком можуть уникнути покарання.

      Офіційна версія слідства: голова Херсонської облради Владислав Мангер разом з кримінальним авторитетом Олексієм Левіним замовили напад на Катерину Гандзюк, який і спричинив її смерть.

      Водночас, адвокати вважають причетними до вбивства Каті: голову Херсонської облради Владислава Мангера та Ігоря Павловського – це колишній помічник народного депутата Миколи Паламарчука.

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      Теги: Новини України Справа Катерини Гандзюк Активісти ГПУ Вбивство
      Джерело: 24 канал
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