Отца спикера патриарха Кирилла нашли на обочине дороги в овраге. На его теле были колото-резаные раны, сообщают российские СМИ, в частности, пропагандистские информационные агентства.

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На отца Легойды напали

По информации телеграм-канала "112", на Романа Легойду напали еще днем и он стал жертвой разбойного нападения. После прогулки с внуком он якобы поехал в магазин и не вернулся.

Его тело нашли спустя четыре часа после исчезновения. Злоумышленники нанесли пожилому мужчине не менее 18 ударов ножом.

Следственный комитет России возбудил дело по статье "Убийство". На месте преступления работают "самые опытные следователи и криминалисты", продолжаются осмотр, допросы, а также другие следственные действия. Кроме того, расследование под свой контроль взял Центральный аппарат Следкома.

Сам Владимир Легойда в комментарии пропагандистам сказал, что пока нет информации об убийстве. Он добавил, что не знает, может ли трагедия быть связана с его деятельностью.

Смотрите видео с места убийства отца спикера Кирилла

Вероятного убийцу уже задержали

Впоследствии стало известно, что задержали подозреваемого в убийстве Романа Легойды. По информации следствия, это 25-летний мужчина.

Предварительно, он напал на отца Легойды, чтобы завладеть его деньгами. После убийства злоумышленник похитил у пенсионера 100 тысяч рублей (около 42,5 тысячи гривен). А тело пожилого мужчины оставил на обочине.

Во время обыска в квартире вероятного убийцы правоохранители обнаружили часть похищенных средств. Сейчас с ним работают следователи и криминалисты, проводится допрос.

Кто такой Владимир Легойда

Это российский журналист, политолог, культуролог и религиовед. Сейчас временно исполняет обязанности руководителя пресс-службы патриарха Кирилла. Занял он этот пост в 2019 году.

В структуре РПЦ на разных должностях работает с 2006 года. А с 2015-го отвечает за взаимодействие РПЦ с общественными организациями и СМИ. Также главный редактор православного журнала "Фома" и ведет авторскую передачу "Парсуна" на телеканале РПЦ "Спас".

Власти Украины обвиняют Владимира Легойду в пропаганде и поддержке войны.

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