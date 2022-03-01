Также Тайвань присоединился к западным союзникам по введению санкций против России за ее вторжение в Украину. И – выразил симпатию к украинскому народу.

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Тайвань решил помочь Украине медикаментами

Власти Тайваня сообщили 1 марта, что отправили в Украину 27 тонн медицинских средств.

Они вылетели накануне вечером в германский Франкфурт.

А оттуда поедут к нам определенными "маршрутами и каналами".

Какими именно – не говорят, ведь у нас война, и подлая Россия может захотеть уничтожить важный груз.

Отметим, что Тайвань – это частично признанная страна (19 членами ООН). Для Украины официально Тайвань является частью Китая. Китая, который, собственно, о намерениях помогать Украине пока не заявлял.

К слову, 24 февраля Тайвань заявлял, что зафиксировал 9 китайских самолетов в зоне своей противовоздушной обороны. Это случилось через несколько часов после того, как Россия напала на Украину, поэтому многие напугались угрозы третьей мировой войны. Но сейчас в этом регионе сравнительно тихо.