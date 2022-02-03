​За сутки, 2 февраля, в Украине 73 195 человек вакцинировали против COVID-19. Первую дозу получили 23 595 человек.

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Второй дозой привили 27 938 человек. Тогда как дополнительную получили 836 человек, а бустерную – 20 826 человек.

Прививка проводилась 922 мобильными бригадами по иммунизации, 3 182 пунктами прививки и 429 центрами вакцинации населения.

Общие темпы вакцинации

С начала вакцинальной кампании привили 15 396 725 человек, из них:

получили первую дозу – 15 396 723 человека;

две дозы – 14 700 198 человек;

дополнительную дозу – 18 728 человек;

бустерную – 398 374 человека.

В общем провели 30 514 023 прививки.

Обратите внимание. В приложении "Дия" появились COVID-сертификаты для привитых бустером. Чтобы его получить, достаточно отправить запрос на портале или в приложении. Срок действия сертификата составляет 270 дней со времени получения бустерной дозы.

Какие препараты выбирали украинцы

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 797 711,

Coronavac – 4 931 669,

AstraZeneca – 1 635 998,

Moderna – 1 523 480,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.



Что известно о дополнительной вакцине / Инфографика 24 канала



Что известно о бустерной вакцине / Инфографика 24 канала