​За сутки, 2 февраля, в Украине 73 195 человек вакцинировали против COVID-19. Первую дозу получили 23 595 человек.

Актуально Максимум случаев: в Украине выявили почти 40 тысяч новых больных за сутки

Второй дозой привили 27 938 человек. Тогда как дополнительную получили 836 человек, а бустерную – 20 826 человек.

Прививка проводилась 922 мобильными бригадами по иммунизации, 3 182 пунктами прививки и 429 центрами вакцинации населения.

Общие темпы вакцинации

С начала вакцинальной кампании привили 15 396 725 человек, из них:

  • получили первую дозу – 15 396 723 человека;
  • две дозы – 14 700 198 человек;
  • дополнительную дозу – 18 728 человек;
  • бустерную – 398 374 человека.

В общем провели 30 514 023 прививки.

Какие препараты выбирали украинцы

  • Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 797 711,
  • Coronavac – 4 931 669,
  • AstraZeneca – 1 635 998,
  • Moderna – 1 523 480,
  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Додаткова доза вакцини
Что известно о дополнительной вакцине / Инфографика 24 канала

Бустерна доза
Что известно о бустерной вакцине / Инфографика 24 канала