О проблемах с топливом из-за блокады границы рассказал заместитель министра аграрной политики Маркиян Дмитрасевич. Соответствующее заявление он сделал в эфире телемарафона, пишет 24 Канал.

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Какая ситуация на границе Украины и Польши

"Мы уже видим проблемы с поставкой топлива в Украину", – сказал он.

Маркиян Дмитрасевич подчеркнул, что на сегодня ситуация на границе не критична для украинского экспорта.

Он сообщил, что через польские границы пересечение украинских грузовиков заблокировано. По его словам, в среднем идет один грузовик в час ежедневно.

Хотя это и уменьшает уровень украинского продовольственного экспорта, однако у Украины есть возможность использовать железнодорожные пути. Один из основных путей экспорта проходит через дунайские порты.

Также Дмитрасевич заявил, что в Украине очень довольны работой нашего зернового коридора из одесских портов.

Что происходит на границе