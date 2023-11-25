Про проблеми з паливом через блокаду кордону розповів заступник міністра аграрної політики Маркіян Дмитрасевич. Відповідну заяву він зробив в ефірі телемарафону, пише 24 Канал.
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Яка ситуація на кордоні України та Польщі
"Ми вже бачимо проблеми з постачанням пального до України", – сказав він.
Маркіян Дмитрасевич наголосив, що станом на сьогодні ситуація на кордоні не критична для українського експорту.
Він повідомив, що через польські кордони перетин українських вантажівок заблокований. За його словами, у середньому йде одна вантажівка на годину щодня.
Хоча це й зменшує рівень українського продовольчого експорту, проте Україна має можливість використовувати залізничні шляхи. Один з основних шляхів експорту проходить через дунайські порти.
Також Дмитрасевич заявив, що в Україні дуже задоволені роботою нашого зернового коридору з одеських портів.
Що відбувається на кордоні
- У листопаді польські перевізники заблокували прикордонні переходи з Україною для вантажівок. В чергах на в'їзд в Україну очікують понад 3 вантажівок.
- Від початку протестів на кордоні померло двоє водіїв. Тому посол України в Польщі повідомив, що Україна направила ноту з вимогою розпустити страйк.
- Зазначимо, що польські перевізники вимагають скасувати транспортний безвіз для України. Однак у Єврокомісії заявили, що не можуть виконати цю вимогу мітингувальників.
- Перевізники також відмовились від розблокування кордону, попри переговори з українськими чиновниками.
- У Федерації роботодавців України заявили, що через блокування перевізників Україна втратила близько 400 мільйонів євро. Якщо також врахувати непрямі втрати, то розмір збитків складає мільярди євро.
- Президент Володимир Зеленський, коментуючи ситуацію на кордоні, сказав, що вона виникла "через деякі політичні кроки наших сусідів".
- Додамо, що протести польських перевізників не вплинули на рух автобусів і легкових авто на в'їзд та виїзд з України.