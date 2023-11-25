Про проблеми з паливом через блокаду кордону розповів заступник міністра аграрної політики Маркіян Дмитрасевич. Відповідну заяву він зробив в ефірі телемарафону, пише 24 Канал.

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Яка ситуація на кордоні України та Польщі

"Ми вже бачимо проблеми з постачанням пального до України", – сказав він.

Маркіян Дмитрасевич наголосив, що станом на сьогодні ситуація на кордоні не критична для українського експорту.

Він повідомив, що через польські кордони перетин українських вантажівок заблокований. За його словами, у середньому йде одна вантажівка на годину щодня.

Хоча це й зменшує рівень українського продовольчого експорту, проте Україна має можливість використовувати залізничні шляхи. Один з основних шляхів експорту проходить через дунайські порти.

Також Дмитрасевич заявив, що в Україні дуже задоволені роботою нашого зернового коридору з одеських портів.

Що відбувається на кордоні