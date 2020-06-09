Экоактивист Владислав Стемковский во время карантина собрал 2,5 тонны мусора. Делал это просто прогуливаясь по лесу недалеко от своего дома в Киеве.

Украинец 2-3 часа гуляя по лесу, мог собрать 10 мешков мусора. Об этом Владислав Стемковский рассказал в утреннем шоу на 24 канале.

К слову Как правильно сортировать мусор и куда его сдавать в Украине: советы от Супрун

"Очень много мест для отдыха и прогулок в Киеве замусорены. Но там надо не только убирать, но и проводить образовательную работу среди людей. Потому что в местах, где я уже убирал, снова появляется мусор", – пояснил Стемковский.



Владислав собрал 2,5 тонны мусора в Киеве / Фото с фейсбук-страницы Владислава Стемковского

Украинец рассказал, что у него уже даже появились последователи.

"Сначала я стеснялся и пытался выходить так, чтобы меня никто не видел, но потом понял, что здесь ничего удивительного нет. Сейчас люди благодарят, и это приятно, а потом говорят, что тоже начали убирать", – отметил экоактивист.



Активист собирает мусор во время пробежки / Фото с фейсбук-страницы Inna Stemkivska

Такая инициатива получила название "плогинг". Сейчас она очень популярна в мире.

Что такое плогинг

Это сочетание экологического и фитнес движений, заключается в беге в неспешном темпе со сбором мусора вдоль своего маршрута.

Такую инициативу начал шведский эколог Эрик Альстрема, который очень любил легкие пробежки на свежем воздухе. Когда он переехал в Стокгольм, обратил внимание на то, насколько сильно засорены столичные улицы, а бегать и перепрыгивать кучи мусора Альстрьому не очень нравилось, тогда же он и стал брать с собой мешки, куда собирал весь хлам.



Как долго разлагается мусор / Фото 24 канала