Украинец пытался продать защитные маски в США и ЕС: его задержали
Служба безопасности Украины задержала жителя Кропивницкого, который пытался продать защитные маски Евросоюзу и Северной Америке на 3 тысячи долларов.
Правоохоронці з’ясували, що чоловік шукав клієнтів в інтернеті і пропонував замовникам одержувати відправлення через міжнародні поштові сервіси, повідомляє пресслужба СБУ.
Важливо Які засоби індивідуального захисту під забороною експорту: перелік
Щоб приховати незаконну діяльність, чоловік вносив до поштової декларації неправдиві відомості щодо відправника та вмісту поштового відправлення.
Правоохоронці зафіксували 3 спроби порушника відправити засоби індивідуального захисту за кордон. В одній з посилок було 3 тисячі медичних масок.
Частина масок, які намагався продати чоловік
Надалі чоловік планував ще відправити за межі України понад 10 тисяч засобів індивідуального захисту, що використовуються у боротьбі з поширенням коронавірусу.
Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини.
Що відомо про заборону на експорт під час карантину? 11 березня уряд погодив введення обмежувальних заходів, щоби убезпечити українців від розповсюдження коронавірусу. Зокрема, з України заборонили експорт товарів протиепідемічного призначення, тобто хірургічних масок та масок вищого ступеня захисту – респіраторів.
Що уряд заборонив експортувати за кордон під час карантину – читайте тут.