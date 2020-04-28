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      Украинец пытался продать защитные маски в США и ЕС: его задержали

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      Маски, які намагався експортувати українець
      Маски, які намагався експортувати українець / ssu.gov.ua

      Служба безопасности Украины задержала жителя Кропивницкого, который пытался продать защитные маски Евросоюзу и Северной Америке на 3 тысячи долларов.

      Правоохоронці з’ясували, що чоловік шукав клієнтів в інтернеті і пропонував замовникам одержувати відправлення через міжнародні поштові сервіси, повідомляє пресслужба СБУ.

      Важливо Які засоби індивідуального захисту під забороною експорту: перелік

      Щоб приховати незаконну діяльність, чоловік вносив до поштової декларації неправдиві відомості щодо відправника та вмісту поштового відправлення.

      Правоохоронці зафіксували 3 спроби порушника відправити засоби індивідуального захисту за кордон. В одній з посилок було 3 тисячі медичних масок.

      маски захисні експорт заборона порушення злочин
      Частина масок, які намагався продати чоловік

      Надалі чоловік планував ще відправити за межі України понад 10 тисяч засобів індивідуального захисту, що використовуються у боротьбі з поширенням коронавірусу.

      Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини.

      Що відомо про заборону на експорт під час карантину? 11 березня уряд погодив введення обмежувальних заходів, щоби убезпечити українців від розповсюдження коронавірусу. Зокрема, з України заборонили експорт товарів протиепідемічного призначення, тобто хірургічних масок та масок вищого ступеня захисту – респіраторів.

      Що уряд заборонив експортувати за кордон під час карантину – читайте тут.

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Карантин в Украине 2020 Новости США Евросоюз Коронавирус в Украине Экспорт Новости Кропивницкого СБУ Новости Украины
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