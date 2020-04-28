Украинец пытался продать защитные маски в США и ЕС: его задержали

Служба безопасности Украины задержала жителя Кропивницкого, который пытался продать защитные маски Евросоюзу и Северной Америке на 3 тысячи долларов.

Правоохоронці з’ясували, що чоловік шукав клієнтів в інтернеті і пропонував замовникам одержувати відправлення через міжнародні поштові сервіси, повідомляє пресслужба СБУ.

Важливо Які засоби індивідуального захисту під забороною експорту: перелік

Щоб приховати незаконну діяльність, чоловік вносив до поштової декларації неправдиві відомості щодо відправника та вмісту поштового відправлення.

Правоохоронці зафіксували 3 спроби порушника відправити засоби індивідуального захисту за кордон. В одній з посилок було 3 тисячі медичних масок.



Частина масок, які намагався продати чоловік

Надалі чоловік планував ще відправити за межі України понад 10 тисяч засобів індивідуального захисту, що використовуються у боротьбі з поширенням коронавірусу.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини.

Що відомо про заборону на експорт під час карантину? 11 березня уряд погодив введення обмежувальних заходів, щоби убезпечити українців від розповсюдження коронавірусу. Зокрема, з України заборонили експорт товарів протиепідемічного призначення, тобто хірургічних масок та масок вищого ступеня захисту – респіраторів.



Що уряд заборонив експортувати за кордон під час карантину – читайте тут.