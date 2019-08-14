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      Українське громадянство для росіян та звільнення Безсмертного: деталі та нюанси рішень

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / УНІАН

      Президент України Володимир Зеленський спростив надання громадянства України росіянам. Тож тепер громадяни РФ, що зазнали політичних переслідувань, або ж брали участь у війні на Донбасі, зможуть отримати паспорт з тризубом за спрощеною процедурою.

      Це ляпас Кремлю у відповідь на роздавання російських паспортів мешканцям окупованих територій. Варто розуміти, що спрощення процедури надання громадянства не означатиме, що в Україну кинутися за притулком тисячі так званих російських лібералів і всі вони отримають паспорт з тризубом. Ні, йдеться у кращому разі про десятки росіян. Такі дії президента – це демонстративний жест, відповідь Кремлю та намір грати з Москвою на рівних, тримати паритет – це досить сильний хід. Певен, що в російські телеканали активно будуть обгворювати цю тему ще тривалий час.

      До теми: Чи варто давати росіянам український паспорт: пояснення координатора проекту "Стоп терор!"

      Не менш важливою темою є й виключення Романа Безсмертного з тристоронньої контактної групи мінських переговірників – відповідний указ був оприлюднений на сайті президента.

      Безсмертний
      Роман Безсмертний / Фото з відкритих джерел

      Пояснень чи причин звільнення Безсмертного не було, сказали, що Кучма на цій посаді буде ефективнішим. Утім, можна зробити припущення, що Романа Петровича позбулися, адже надто незалежний і має власну думку, яка йде всупереч політики партії. Сам пан Безсмертний в ефірі 24 заявив, що цілком спокійно сприйняв своє звільнення і визнав – президент був у своєму праві.

      Нагадаю, що кілька днів тому пан Безсмертний заявив, що Україні варто призупинити мінський формат, оскільки попри перемир'я проросійські бойовики відкрили вогонь, що призвело до загибелі 4 українських захисників. Натоміст, секретар РНБО пан Данилюк в інтерв'ю журналістам ВВС запевняв, що перемир'я досягнуто, хоча провокатори намагаються його зірвати.

      Особисто мені шкода, що Романа Безсмертного відсторонили від участі у Мінському процесі. Вважаю, що пан Безсмертний дійсно дуже потужний переговірник та досвідчений політик, що приніс чимало користі для країни, значно більше, аніж Кучма, хоча це моя власна думка.

      Безсмертний анонсував певний прогрес у переговорах щодо звільнення українських бранців Кремля, яких утримують в Росії, в анексованому Криму та на окупованих територіях – загалом таких близько 150. Проте, для Кремля вони – заручники й розмінна монета у великій політичній грі. То ж віддавати їх, чи навіть обмінювати на своїх, Москва не поспішає адже на своїх їм просто плювати…

      Читайте також: Безсмертний вперше прокоментував своє звільнення в ефірі 24 каналу: головні тези

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      Автор: Артем Овдиенко
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Война на Донбассе Украинцы в плену РФ СНБО Владимир Зеленский Роман Бессмертный
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