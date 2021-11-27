Малания умер, так и не придя в сознание. На него напали во дворе суда, куда он прибыл вместе с другими обвиняемыми.

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Криминальный "авторитет"

Маланию называли криминальным "авторитетом". Его обвиняли в вымогательстве, похищении людей и убийстве.

После ранения Малания был госпитализирован в тяжелом состоянии. Медики оперировали его.

В него пустили десяток пуль

Нападавшие выпустили в Маланию около 10 пуль. Предполагают, что стреляли из пистолетов с глушителями.

Тогда правоохранители объявили план "Сирена". Машину, в которой ехал злоумышленник, остановили неподалеку от Киева. Задержали грузина Георгия Арутинова. Еще два человека объявили в розыск: Нодара Нишнианидзе и Лашу Сихарулидзе.

Стрельба на мосту Патона

В Киеве 19 ноября на мосту Патона произошла стрельба. Водитель BMW несколько раз выстрелил в воздух. Правоохранители быстро отследили машину, из которой стреляли и изъяли оружие.