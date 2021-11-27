Маланія помер, так і не прийшовши до тями. На нього напали у дворі суду, куди він прибув разом з іншими звинуваченими.

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Кримінальний "авторитет"

Маланію називали кримінальним "авторитетом". Його звинувачували у вимаганні, викраденні людей та вбивстві.

Після поранення Маланію госпіталізували у важкому стані. Медики оперували його.

У нього пустили десяток куль

Нападники випустили у Маланію близько 10 куль. Припускають, що стріляли з пістолетів з глушниками.

Тоді правоохоронці оголосили план "Сирена". Машину, якою їхав зловмисник, зупинили неподалік Києва. Затримали грузина Георгія Арутінова. Ще двох людей оголосили в розшук: Нодара Нішніанідзе і Лаша Сіхарулідзе.

Стрілянина на мосту Патона

У Києві 19 листопада на мосту Патона відбулась стрілянина. Водій BMW кілька разів вистрелив у повітря. Правоохоронці швидко відстежили машину, з якої стріляли і вилучили зброю.