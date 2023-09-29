Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу заявил старший аналитик фонда "Вернись живым" и аналитик Национального института стратегических исследований Николай Белесков. Он подробнее рассказал о двух задачах администрации Байдена.

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Как управление эскалацией усугубило ситуацию для Украины

По словам Белескова, у администрации Байдена, которая выстраивает свою политику, есть две задачи, между которыми постоянно балансирует. С одной стороны, в Белом доме хотят оказывать помощь Украине, а с другой – управлять эскалацией.

Потому что наша война уникальна. С таким откровенным агрессором – ядерной супердержавой, такими масштабами, вызовом в мировое сообщество. В США не было готовых рецептов, как поступать в таком случае, чтобы переложить ответственность за возможную неконвенционную эскалацию именно на Россию. Поэтому администрация Байдена балансировала между двумя позициями, и, к сожалению, очень часто делала это в сторону управления эскалацией. Мы видели много примеров, когда, если оружие даже передавалось, процесс одобрения этого растягивался во времени, или нам давали не сразу все 20 пусковых HIMARS, а по определенному количеству соответственно,

– рассказал он.

Аналитик подчеркнул, что это имело негативные последствия, потому что тот шанс, который у нас был как раз год назад, когда Россия была на пиковом периоде слабости, когда можно было бы нанести гораздо большие потери на Юге, мы не смогли этого сделать.

"Потому что опасались эскалации, искали этот оптимум между помощью и тем, чтобы не дать России справедливых обоснований нарушить ядерное табу. Как следствие, мы имеем такую ситуацию, когда рано или поздно решение приходит, но теряются время и возможности. И действительно, если бы мы в 2022-м атаковали Мелитополь силами двух корпусов, как это делаем сейчас, это было бы переломным моментом. Сейчас же обстановка несколько иная, так что мы медленно прогрызаем российскую линию фронта. Такая неоднозначная ситуация", – отметил аналитик.

Могла ли на эту ситуацию повлиять Европа

Белесков подчеркнул, что мы уже разблокировали доступ к большинству интересующих нас возможностей, приближаемся к получению оперативно-тактических ракетных комплексов. Однако глобальной задачей является именно систематическая поставка боеприпасов. Осколочно-фугасных к артиллерии, ракетам к системам HIMARS, корректируемым снарядам.

То есть в противовес 2022 году, когда у нас стояла задача получить те или иные способности, проблема заключается в количестве БК. А без наращивания производства соответствующих категорий вооружения странами Запада это невозможно. Этого не избежишь. Так было и в Первую мировую войну, и во Вторую мировую войну, поэтому другого варианта просто не существует,

– сказал он.

С другой стороны, несмотря на то, что по возможности мы преодолели все красные линии, есть категорический отказ о предоставлении членства Украины в НАТО здесь и сейчас. Аналитик считает, что это из-за нежелания Байдена даже технически находиться в состоянии войны с другим ядерным государством.

"Что касается Европы, то давайте будем откровенны. Долгое время континентальная Европа следовала за тем, что делали американцы и британцы, она не проявляла лидерства. Сейчас ситуация несколько изменилась. Лучше всего это показывает поставки крылатых ракет авиационного базирования Storm Shadow и Scalp, но даже в таком. случае мы видим, что Германия не хочет действовать более решительно", - подчеркнул Белесков.

Кроме того, сейчас продолжаются дискуссии, хватит ли Европе потенциала в случае, если Штаты не захотят продолжать нашу поддержку на нынешнем уровне. Пока есть сомнения в долгосрочной поддержке и самостоятельной способности Европы "тянуть эту лямку".

Однако понятно, что способности поставлять те же крылатые ракеты авиационного базирования ограничены, и поэтому вопрос американской вовлечённости все равно остается.

Несмотря на то, что сейчас суммарно Европа пообещала или уже передала количественно большее вооружение, чем США. И это достаточно показательно. Поэтому здесь тоже так неоднозначна, скажем так, картинка, хотя отдельные эксперты говорят о том, что Европе, возможно, придется в большей степени тянуть поддержку Украины на себе. Поэтому необходимо инвестировать в развитие производственных возможностей ОПК. Очень важно, что были эти договоренности о передаче миллиона снарядов в течение года и начало масштабного производства осколочно-фугасных боеприпасов калибра 155 миллиметров,

– добавил аналитик.