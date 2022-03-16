Ким заявил, что город пополняет запасы, усиливает продовольствие и защиту.

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В Николаев прибыли иностранные медики

Кроме того, глава Николаевской ОГА сообщил, что в город прибыли военные медики из-за границы. По его словам, это специалисты из разных стран:

Канада,

США,

Австралия,

Великобритания.

Виталий Ким добавил, что эти медики проводили соответствующие учения во Львове и Киеве. Сейчас они находятся в Николаеве. Главная задача – улучшить квалификацию на поле боя в контексте медицины.

Будут помогать нашим медикам. Будет обучение. Таким образом, усилим медицину на линии фронта,

– говорится в сообщении Кима.

Обращение Виталия Кима: смотреть видео