Ким заявил, что город пополняет запасы, усиливает продовольствие и защиту.
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В Николаев прибыли иностранные медики
Кроме того, глава Николаевской ОГА сообщил, что в город прибыли военные медики из-за границы. По его словам, это специалисты из разных стран:
- Канада,
- США,
- Австралия,
- Великобритания.
Виталий Ким добавил, что эти медики проводили соответствующие учения во Львове и Киеве. Сейчас они находятся в Николаеве. Главная задача – улучшить квалификацию на поле боя в контексте медицины.
Будут помогать нашим медикам. Будет обучение. Таким образом, усилим медицину на линии фронта,
– говорится в сообщении Кима.
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