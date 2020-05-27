"Не умела пить": история семьи, которая удочерила ромскую девочку

Ольга Бартиш, художница из Львова, имеет троих детей: Матвея, Ваню и Уму. Ума – ромская девочка из Закарпатья, которую Оля и Костя (ее муж) удочерили два года назад. Они пережили вместе тяжелый адаптационный период, но не сдались. Это пример того, как лучше пережить этот кризис, как изменить свое отношение к детям и вообще к себе, и главное, многому научиться.

Ольга жила в Киеве вместе с мужем и сыном Матвеем, работала журналисткой, была корреспондентом и писала на социальную тематику. Уже тогда, ездя по работе в интернаты, беря интервью у семей, усыновивших детей, она чувствовала, что хотела бы тоже подарить кому-то крупицу своей любви.

Когда имеешь своего ребенка на руках, тебе кажется, что ты готова любить всех детей на свете. Я очень такая чувствительная ко всему, что у кого-то нет папы-мамы. И еще на фоне гормонов, когда ты кормишь своего ребенка, ты понимаешь, что тебе так хорошо, а кому-то так плохо...,

– говорит Ольга.

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Начало

Через некоторое время семья решила переехать во Львов, Оля стала художницей, и там уже родился их второй сын – Ваня. И ее не покидала мысль, как так, ведь там где-то в приюте столько детей, а у нас в семье так много любви и счастья, этим можно поделиться. Но супруг отказывался, говорил, что не сможет растить не своего ребенка.

Но в один момент все изменилось. Семья уехала гостить в 2017 году к своим фейсбучным друзей в Турцию. У тех были четверо своих, кровных детей, и шестеро приемных. И за один месяц они увидели, что семья не делала никаких различий между родными и усыновленными детьми, тогда-то все и изменилось, они приняли решение все-таки усыновить ребенка.

Принятое решение

Приехав из Турции семья начала собирать документы: копия паспорта, копия свидетельства о браке, заключение о состоянии здоровья ее и мужа, справки о доходе, о несудимости. Целый месяц они собирали эту кучу справок и в конце получили статус усыновителей. Хотели девочку: до четырех лет, здоровую, без братьев и сестер. и с соответствующим статусом ребенка-сироты. В поисках своей будущей дочери обзвонили все приюты и социальные службы. Школу приемных родителей они не проходили, на тот момент, в 2018 году школа была не обязательной для усыновителей. Для опекунов – да, а для потенциальных родителей нет, что является довольно странным.

Конечно посмотреть со стороны это одно, а жить в этом это совсем по другому. И сейчас я бы сказала, что эти курсы надо обязательно проходить всем. Было бы классно, если бы была база с психологами, к которым есть доступ и с которыми ты можешь общаться бесплатно. Так же, как и школа приемных родителей бесплатно, за счет государства,

– рассказывает Ольга.

10 июля 2019 года, Правительство внесло изменения в порядок усыновления, и школы стали обязательными, но не все социальные службы придерживаются этого правила.

"У нас был уже младший ребенок, Ваня, ему как раз был год. Муж на работе, какие курсы? Если можно было не ходить, то, конечно, я от них отказалась, имея на руках грудного ребенка. Ни от кого я не услышала, насколько они важны. И особенно ни с кем на эту тему не общались. Одна-две мамы, с которыми мы говорили, никаких курсов не проходили. Все мои знания были из книг", – отмечает Оля.

Знакомство и первые месяцы

Позвонив в закарпатской службу по делам детей, Ольга узнали о девочке-сироте, с одним но – она ​​была ромни. Она обрадовалась, что наконец-то нашла то, что искали, сбросила фото девочки мужу – Косте, и сказала, что она цыганка. А он на это ответил, что все хорошо, нормальный ребенок, поехали забирать.

Ума со своими потенциальными родителями имела четыре встречи, а на пятую ее уже забрали из приюта. Она была маленькой, в развитии на год отставала. Оля сравнивала ее со своим годовалым сыном, который выглядел старше Умы, хотя той уже было 2 года и 9 месяцев, многих вещей она не знала и не умела. Например не умела пить, потому что в приюте им не давали пить, потому что ребенок как пьет, то хочет писать, а времени водить двадцать или больше детей на горшок у воспитательниц обычно нет. И даже сидеть на руках и бегать девочка не умела. Казалось бы такие базовые вещи, которые знают дети Оли еще с самого детства, потому что своим примером, своими советами и действиями мы незаметно для себя их учим этим базовым вещам. И хотя Оля сразу же представилась Уме мамой, мужа – папой, своих детей братьями, она понимала, что для девочки слова "мама и папа" – это нечто абстрактное. Они были для нее определенными объектами, приносили с собой, что-то вкусненькое.



Оля и Ума / Фото из семейного архива

Несмотря на все, Оля с мужем решили забирать Уму домой. Ехали на поезде. Ума плакала, температурила из-за недавней прививки, и всего боялась. Оля вспоминает, как в один момент девочка даже впала в какой-то транс: сидела отдельно на сиденье в купе, качалась в такт поезда и бормотала что-то на ромском.

Ваня полез к ней, что-то говорил на своем детском языке – и получил от Умы пощечину, которая оставила после себя царапину. Матвей был шокирован, потому что он так любит своего брата, никому в обиду не дает. С тех пор его как отрезало от нее, ни какого проявления нежности к девочке с тех пор не было.

"Сейчас они как-то периодами (общаются – 24 канал), у Матфея вообще сейчас непростой период – 13 лет, свои кризисы происходят. Бывает по-всякому, но не могу сказать, что сейчас там обострения, я бы шла уже к психологу с этим. Я с Матвеем много разговаривала, пыталась их как-то отстранить друг от друга, хотя вот недавно мне психолог посоветовала наоборот давать им общее задание, игру. Так иногда он даже сам берет Уму с собой на улицу, когда хорошее настроение. Вообще я думаю, что они вдвоем, как вырастут будут иметь очень хорошие отношения", – рассказывает Ольга.

Да и с Ваней еще полгода Ума не могла найти общий язык. Эта притирка была достаточно длинная и тяжелая, Оля сама к некоторым вещам не была готова. Произошло крушение иллюзий. Как будто слетели розовые очки. Потому что они с мужем не были готовы к этому адаптационному периоду.

Адаптация

Это были очень тяжелые три месяца. Каждый из детей хотел Олю, Ваня хотел, он еще был на грудном вскармливании, ему было важно иметь контакт с мамой, Ума хотела из-за своего детского эгоизма, потому что она была не обучена делить маму с кем-то, она хотела всех вытеснить от Оли. А внимания она добивалась только через крики и капризы, потому что так ее научили в интернате. Чем ты громче, тем больше тебе внимания дадут. Ума много плакала, вдруг что-то произошло – она ​​сразу же в слезы. Оля четко запомнила один такой день, когда Ума плакала девять раз по сорок минут, почти целый день.

В начале к Уме было другое отношение, потому что природу не обманешь. От своих детей Оля брала то любовь, то ресурс, а от Умы не могла, она ей только отдавала, и только со временем девочка научилась отдавать. Когда Оля брала на руки Ваню, то они друг в друге растворялись, а когда брала Уму, то та скакала по ней, не умела спокойно сидеть, ускользала, кричала, толклась так, что хотелось ее опустить. Сейчас она этому уже научилась, научилась нежности, научилась гладить, прислоняться.

В мае наступил переломный момент, когда Ольга поняла, что дальше так нельзя – нужно что-то менять. Был тяжелый день, детвора плакала, они между собой поссорились, Матвей готовился к контрольным и ему нужна была мамина помощь, все вокруг накапливалось, тогда Оля пошла в ванную и громко начала кричать, выпуская все бессилие. А потом убежала из дома, не выдерживая это напряжение, побежала в лес, кричала и плакала, что так больше не может.

Выплакавшись и викричавшись, Оля пошла домой с полной решимостью, что нужно что-то менять. Вечером были семейные сборы, где Оля поставила перед мужем выбор: либо они разделяют эти семейные заботы на двоих, либо заканчивают в это играть.

Ребенок не понимал украинского языка, какал в штаны, непрерывно плакал. Еще и младший сын на руках. А потом, когда мы изменили свой формат жизни, муж уволился с работы, перешел на фриланс и мы уже как-то хоть немножечко поняли, что происходит. И как-то так потихоньку оно становилось легче, привыкаешь к этому ребенку, ребенок привыкает к тебе, привыкаешь к ситуации и становилось. И все равно первый год – очень сложный год. А сейчас уже наоборот все хорошо, – рассказывает Ольга.



Семья Оли / Фото из семейного архива

Счастливый конец

Ума уже живет в семье два года, Оля ходит на терапию, прорабатывая много вопросов, которые возникали у нее за этот период, Ваня вместе Умой постоянно играет, они радуются друг от другу и проводят почти все время вместе.



Дети Оли / Фото из семейного архива

"Для нас Ума – это вроде родился свой ребенок, мы никогда не думали от нее отказаться. Это даже не обсуждается, вопрос стоит только один – как выйти из сложной ситуации. Но видите, мне хорошо говорить, потому что у меня дочь здорова, нет никаких отклонений психических, это вполне адекватная, классная, очень добродушный ребенок, несмотря на такую ​​страшную судьбу она не является замкнутой, и сильно израненной. Как мы только знакомились с ней, были в детдоме, там были хоть и маленькие дети, но уже были, как эти птицы с обломанными крыльями, они сидели в уголке, там такая злость и ненависть была во взглядах. А она нет, эта открытый, живой ребенок", – рассказывает Оля.

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Оля говорит, что благодаря этому ребенку она научилась быть доброй, мудрой и смиренной тогда, когда вокруг все рушится, и сейчас у нее уже иногда стирается момент усыновления, и складывается такое впечатление будто так как сейчас, было и до того. Рисуя картину, Оля изображает своих детей в виде трех челноков, которые плывут по морю и поплывут когда-то по своему собственному.