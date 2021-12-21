У Державному бюджеті України на 2022 рік на ці потреби закладено 324,4 мільярда гривень (+10,5 мільярда гривень порівняно з 2021-м).

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Субсидії та пільги

Так, для виплати державних соціальних допомог і компенсацій у 2022-му планується спрямувати 66,6 мільярда гривень.

Уперше у 2022 році для надання одноразової безвідсоткової поворотної фінансової допомоги й організації підприємницької діяльності малозабезпеченим родинам, які хочуть і можуть працювати, передбачено 94,9 мільйона гривень.

Таку фінансову допомогу буде надано для закупівлі обладнання та матеріалів для організації власного бізнесу. Завдяки цьому малозабезпечені родини можуть розпочати власну справу, створити власний бізнес, а також забезпечити додаткові робочі місця.

На пільги та житлові субсидії виділено 38,4 мільярда гривень, а з урахуванням запланованого авансування у поточному році у сумі 4,3 мільярда гривень цей обсяг становитиме 42,7 мільярда гривень.

Це дозволить забезпечити в повному обсязі фінансування пільг і субсидій на житлово-комунальні послуги в опалювальному сезоні 2021/2022 років. Підтримку отримають близько 4,6 мільйона осіб.

Допомога чорнобильцям і людям з особливими потребами

На соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, спрямовуємо 2,8 мільярда гривень (+0,3 мільярда гривень).

Особливу увагу звернули на підтримку осіб з особливими потребами. Так, у 2022 році на соціальний захист осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю враховані видатки у загальному обсязі 2,8 мільярда гривень.

У наступному році виділено 3 мільярди гривень для надання одноразової допомоги 1 000 гривень у рамках Програми "єПідтримка", ініційованої Президентом України Володимиром Зеленським. За ці кошти можна буде придбати абонемент у спортзал чи фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал або купити квитки для мандрівок усередині країни на внутрішні авіа- та залізничні рейси, а також придбати книжки.

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Участь у програмі зможуть взяти повнолітні громадяни, які пройшли повний курс вакцинації, що має бути підтверджено відповідним сертифікатом у мобільному застосунку "Дія".

Допомога пенсіонерам

Також серед ключових пріоритетів – пенсіонери. У 2022 році на виплату пенсій і грошової допомоги українським пенсіонерам планується спрямувати 563 мільярди гривень, зокрема з державного бюджету ‒ 200,6 мільярда гривень.

Це дозволить забезпечити виплату пенсій, доплат, надбавок і допомог, які відповідно до чинного законодавства фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, зокрема виплату підвищених пенсій та доплат.

Усвідомлюємо, що потреби зі зростанням цін ростуть, а отже, прогнозні показники на 2022 рік на пенсійне забезпечення розраховані з урахуванням необхідності індексації пенсій.

Водночас передбачено кошти для здійснення доплат до пенсій особам, яким виповнилося "70+" у розмірі до 300 гривень, "75+" - до 400 гривень, "80+" - до 500 гривень. Розуміємо, що коштів недостатньо, однак вживаємо всіх заходів з урахуванням можливостей державного бюджету, щоб підтримати громадян поважного віку.

У 2022 році, як і у попередні роки, мінімальні пенсії виплачуватимуться у розмірах, не нижчих за встановлений законодавством прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.

Соціальна підтримка ветеранів і членів їх родини

Особливу увагу ми приділили соціальній підтримці захисників України та членів їх сімей, родин загиблих захисників. Адже їхній внесок у збереження територіальної цілісності нашої держави важливий. Видатки на таку підтримку зростуть на 5 мільярдів гривень і становитимуть 6 мільярдів гривень.

У держбюджеті 2022 року передбачається 5,5 мільярда гривень для забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей. Це більше ніж у поточному році на 4,6 мільярда гривень.

100% черги, а це 4 тисячі сімей отримають квартири. Також буде надано соціально-психологічну допомогу і забезпечено санаторне лікування для ветеранів війни та їх сімей.

Уперше для підтримки соціальних проєктів захисників України у наступному році буде створено Український ветеранський фонд. Для цього передбачаються видатки у сумі 96,9 мільйона гривень.

Допомога дітям

На соціальний захист дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення заплановано 1,5 мільярда гривень (+1,2 % до 2021 року), з яких передбачено 446,8 мільйона гривень (+ 53,3 мільйона гривень, або + 21,9 % до 2021 року) на оздоровлення та відпочинок дітей. Йдеться про придбання путівок у МДЦ "Артек" і ДЦ "Молода Гвардія" та закладах, розташованих у гірських районах, за рахунок яких заплановано оздоровити 30 тисяч дітей.

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Також виділено 810 мільйонів гривень на розвиток сімейних форм виховання та забезпечення житлом дітей-сиріт у вигляді субвенції для придбання 50 приміщень для дитячих будинків сімейного типу, підтримки 21 малого групового будинку шляхом виплати соцдопомоги 210 дітям, забезпечення житлом або грошовою компенсацією 1,5 тисячі сиріт.

Протидія домашньому насильству

Окрім цього, 235,9 мільйона гривень передбачено для створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, також у вигляді субвенції за ініціативи Першої леді Олени Зеленської.

За ці кошти до кінця 2022 року заплановано створення 374 спеціалізованих служб, із них 200 у наступному році.

Також передбачено 66 мільйонів гривень для здійснення державних програм з підтримки жінок і протидії домашньому насильству на одноразові допомоги "Матерям-героїням", особам з інвалідністю, інформаційні заходи з протидії домашньому насильству та подолання гендерних стереотипів.

Як бачимо, держава здійснює соціальну підтримку своїх громадян і забезпечує вчасність усіх передбачених законодавством виплат.

Сподіваємось, що можливості державного бюджету дозволятимуть і надалі покращувати соціальне становище наших громадян.

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