Мэр города Борис Филатов сообщил, что в Днепре есть погибшие и пострадавшие в результате утренней атаки.

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В Днепре есть погибшие и раненые

Глава ДОР Николай Лукашук подтвердил информацию и подчеркнул, что на местах работают все службы.

В результате атаки по Днепру есть жертвы и пострадавшие. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Сегодняшнее утро в очередной раз показало, с какими маньяками мы имеем дело,

– написал он.

Лукашук добавил, что официальная информация появится впоследствии.

Что известно о последствиях атаки по Днепру

Утром 29 декабря во время воздушной тревоги в Днепре прогремела серия взрывов. Атака на город длилась около часа.

Известно, что в результате обстрела загорелся один из торговых центров.

Кроме этого, поврежден роддом. Там также пожар и выбитые окна.

В настоящее время на местах работают местные службы и ГСЧС.

Вблизи мест попадания в городе приостановили движение общественного транспорта. На перекрестках работают регуляторы.

Отметим, что во время московского ракетного обстрела 29 декабря также попадание в жилые дома в Киеве, Конотопе, Одессе и во Львове.

Кроме этого, в Харькове есть попадание в здание больницы.