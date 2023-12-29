Мэр города Борис Филатов сообщил, что в Днепре есть погибшие и пострадавшие в результате утренней атаки.
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В Днепре есть погибшие и раненые
Глава ДОР Николай Лукашук подтвердил информацию и подчеркнул, что на местах работают все службы.
В результате атаки по Днепру есть жертвы и пострадавшие. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Сегодняшнее утро в очередной раз показало, с какими маньяками мы имеем дело,
– написал он.
Лукашук добавил, что официальная информация появится впоследствии.
Что известно о последствиях атаки по Днепру
- Утром 29 декабря во время воздушной тревоги в Днепре прогремела серия взрывов. Атака на город длилась около часа.
- Известно, что в результате обстрела загорелся один из торговых центров.
- Кроме этого, поврежден роддом. Там также пожар и выбитые окна.
- В настоящее время на местах работают местные службы и ГСЧС.
- Вблизи мест попадания в городе приостановили движение общественного транспорта. На перекрестках работают регуляторы.
Отметим, что во время московского ракетного обстрела 29 декабря также попадание в жилые дома в Киеве, Конотопе, Одессе и во Львове.
Кроме этого, в Харькове есть попадание в здание больницы.