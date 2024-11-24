24 Канал пишет со ссылкой на Reuters, что об инциденте сообщил источник в правоохранительных органах.

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Что случилось возле посольства Израиля

Очевидцы рассказали, что иорданская полиция оцепила территорию возле посольства после того, как раздались выстрелы. Двое свидетелей рассказали, что полиция и скорая помощь примчалась в район Рабия, где расположено посольство.

Полиция застрелила вооруженного мужчину, который стрелял в полицейский патруль в районе Рабия в Аммане,

– рассказали журналисты.

По данным издания, вооруженный мужчина погиб, а трое полицейских получили ранения в результате стрельбы возле посольства Израиля в Иордании.

Кстати, многие из 12 миллионов граждан Иордании имеют палестинское происхождение. Ведь они или их родители были изгнаны или бежали в Иорданию во время боевых действий, которые сопровождали создание Израиля в 1948 году. Многие люди имеют родственников на израильской стороне реки Иордан.