67-летний фигурант получил подозрение в умышленном убийстве, а еще – в незаконном завладении автомобилем. С умершей он прожил более 20 лет.

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За год вполне здоровая женщина превратилась в тяжело больную

Следователи установили, что 60-летняя киевлянка в течение последнего года постоянно болела.

Перед смертью женщина фактически была прикована к постели – у нее отекали руки и ноги, выпадали волосы, не было сил и аппетита. Всего за год вполне здоровый человек превратился в тяжело больного – дважды находилась в больницах, впрочем только возвращалась домой, ее самочувствие ухудшалось,

– говорят в прокуратуре.

Врачи ставили ей диагноз токсический гепатит, но не могли объяснить, что стало причиной такой внезапной болезни.

Экспертиза показала, что причиной смерти женщины стала болезнь печени, которая была вызвана отравлением химическим веществом, которое умерла употребляла вместе с пищей.

"Досудебным расследованием установлено, что в течение длительного времени травил женщину ее гражданский муж. После ее смерти он забрал все сбережения умершей и ее машину Сузуки, сказав родным, что авто сгорело в Ирпене во время оккупации", – добавили прокуроры.



Сейчас мужчина находится под стражей.