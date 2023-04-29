Инцидент произошел 28 апреля. Одна из жительниц Коростеня в соцсетях рассказала, что ее и ее мать угрожали убить, таскали за волосы и избивали.

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Поругались из-за парковки

Девушка рассказала, ее с подругой мама подвезла к товарищу. Во время парковки внезапно возник конфликт с Юрием.

Только мама начала выезжать, сзади ее подпер Юрий, она дала ему приехать, а когда он проехал – сразу начал угрожать и выражаться нецензурной лексикой, – написала девушкой

По ее словам, мужчина крикнул, что "они не знают, куда приехали и кому перекрыли дорогу". После этого позвонил своим друзьям.

Прибыло "подспорье"

Далее за считанные минуты к месту происшествия приехал микроавтобус с друзьями Юрия. Новоприбывшие, как рассказала пострадавшая, угрожали ей и ее матери, а затем распустили руки. Девушка обнародовала видео, на котором видно, как мужчина толкает ее.

Она также заверила, что один из нападавших представился "военным из Бахмута" и угрожал применить против женщин оружие.

Девушка утверждает, что главный герой истории – Юрий Выговский, владелец СТО. Она просит огласки ситуации, поскольку у мужчины якобы есть связи.