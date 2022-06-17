Оккупанты нанесли удар по гражданской инфраструктуре. Два взрыва прогремели в 6:46.

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В городе есть поврежденные жилые дома вокруг. Там выбиты стекла, двери, сорваны крыши. Легковые автомобили, стоявшие под открытым небом, разбиты. Также известно о погибших и раненых.

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Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким отметил, что среди раненых есть ребенок. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила о разрушениях – 5 многоквартирных домов, из них 4 пятиэтажных и один двухэтажный.

Спасатели помогли людям выйти из поврежденных домов. Также потушили 2 пожара. По состоянию на 10:00 погибли 2 человека, еще 19 получили ранения. В больницу госпитализировали 16 человек.



Последствия обстрела Николаева / Фото Александра Гордиенко, Суспільне Николаев