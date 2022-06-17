Окупанти завдали удар по цивільній інфраструктури. Два вибухи пролунали о 6:46.

До теми Окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву: є загиблий, 6 постраждалих

У місті є пошкоджені житлові будинки навколо. Там вибиті шибки, двері, зірвані дахи. Легкові автомобілі, які стояли просто неба, потрощені. Також відомо про загиблих та поранених.

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Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім зазначив, що серед поранених є дитина. Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила про руйнування – 5 багатоквартирних будинків, з них 4 п'ятиповерхові та один двоповерховий.

Рятувальники допомогли людям вийти з пошкоджених домівок. Також погасили 2 пожежі. Станом на 10:00 загинули 2 людини, ще 20 отримали поранення. До лікарні госпіталізували 16 людей.



Наслідки обстрілу Миколаєва / Фото Олександра Гордієнка, Суспільне Миколаїв

На місце обстрілу прибули 22 бригади швидких допомоги та 37 рятувальників. Працювали аварійні та комунальні служби Миколаєва, поліцейські.