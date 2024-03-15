В своем докладе Комиссия сосредоточила свое внимание на случаях пыток украинских военнопленных и описала жуткое обращение с ними в нескольких местах лишения свободы на территории России.

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Российские власти систематически применяли пытки

Международная комиссия зафиксировала похожие методы пыток в различных местах лишения свободы. Вкупе эти элементы подтверждают, что российские власти систематически применяли пытки.

Сообщается, что в России пытки над военнопленными совершали члены подразделений "спецназа" Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации (ФСИН), а также штатный персонал этой службы, которые являются тюремными охранниками. Жертвы также рассказали, что допросы проводили и сотрудники ФСБ.

Свидетельства потерпевших показывают всю беспощадность и жестокость этого обращения, что причиняло жертвам сильную боль и страдания во время длительного содержания под стражей. Все это осуществлялось с вопиющим пренебрежением к человеческому достоинству и повлекло долговременные физические и психические травмы,

– говорится в сообщении.

Один украинский военнослужащий, которого оккупанты удерживали под стражей и подвергали пыткам в нескольких местах лишения свободы, рассказал о своем опыте пребывания в исправительной колонии в городе Донской Тульской области. Там его постоянно пытали, в результате чего у него были переломаны кости, выбиты зубы, а на раненой стопе развилась гангрена.

Солдат сказал, что в колонии потерял всякую надежду и волю к жизни и пытался покончить с собой, но преступники начали его избивать.

После освобождения из плена военнослужащего госпитализировали 36 раз.

Оккупанты пытали и гражданских

В случае с военнопленными преступники применяли пытки также с целью наказания и запугивания.

Однако в отчете также отмечается, что российские власти пытали и гражданских, которых она заподозрила в сотрудничестве с ВСУ. Они делали это для "выбивания" информации.